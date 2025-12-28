川普、澤倫斯基會面前夕 俄大規模攻擊基輔釀1死20多傷

川普與澤倫斯基即將會談的前夕，俄軍再度對烏克蘭發動長達10小時的大規模夜間轟炸，造成基輔約50萬人無電可用，更有三分之一地區在攝氏0度的低溫下失去了暖氣。烏克蘭國家電網公司表示，基輔已經開始實施緊急限電。

基輔民眾維索卡說道，「我們本來就沒水、沒電，什麼都沒有，現在連暖氣也沒了，不過供水已經部分恢復。」

同時，俄國國防部27日也發布一段在雪地裡，一名耶誕老人與一名俄軍著揮舞俄國旗幟的空拍畫面。俄方宣稱，他們已控制了烏東戰略城鎮、波克羅夫斯克附近的米爾諾赫拉德，以及烏克蘭南部的胡利艾波列。不過烏方表示，已經成功擊退了俄軍的進攻。

為了盡快結束即將屆滿4年的俄烏戰爭，美國總統川普一直在大力推動和談。澤倫斯基近日對外透露，美烏的安全保證協議已「幾近完成」，「20點和平計畫」草案也完成了90%。不過此時川普也放話，只要他不批准、就什麼也沒有。

美東時間28日，澤倫斯基與川普一場極為關鍵的協商，將在美國佛州海湖莊園登場。

非營利組織「歐亞民主計畫」主任札爾梅夫說道，「如果他們談成這份20點和平計劃，這並不是最糟的協議，但我必須要說烏克蘭國內會不少人認為這是叛國與投降。」

扺達美國之前，澤倫斯基先是過境加拿大，除了與總理卡尼（Mark Carney）會面，也與歐盟領袖視訊會談。不過，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）卻在此時發聲，他表示「基輔並不急於以和平方式結束戰爭」，「如果是這樣，俄羅斯將以武力完成特別軍事行動的所有目標」。

札爾梅夫指出，「頓巴斯仍是最棘手的問題，身為商人的川普提出了自由經濟區構想，但沒人知道究竟誰會掌控這個區域、所謂的『共同主權』到底是什麼。」

就在澤倫斯基與美國在內的西方國家，設法結束俄烏戰爭的同時，專家表示，最核心的問題依舊在蒲亭身上，他是否會作出真正的讓步，將是結束戰爭的最大關鍵。

