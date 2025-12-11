川普「烏克蘭和平計畫」計劃曝光：恢復俄石油流向歐洲、美大規模投資俄

《華爾街日報》披露川普先前提的和平計畫中，涉及恢復俄羅斯能源（包括石油和天然氣）對西歐和全球市場的流動。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國總統川普推動的烏克蘭和平計畫，其核心內容今（11）日被《華爾街日報》（WSJ）披露。據報導，這項計畫除了要求烏克蘭做出領土割讓外，還包括了多項涉及美、俄、歐能源與金融利益的重大經濟與戰略提案。

據《路透社》引述《華爾街日報》報導指出，川普的和平計畫詳細載於近幾周向歐洲各國對口官員提交的和平提案附錄中，主要內容包含規劃由美國金融公司和其他企業動用 2,000 億美元被凍結的俄羅斯主權資產，用於烏克蘭境內的重建項目。

其中一項重大計畫是，在現由俄軍控制的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）提供電力，並在當地建立一個新的大型數據中心。該計畫也涉及恢復俄羅斯能源（包括石油和天然氣）對西歐和全球市場的流動，同時允許美國企業投資俄羅斯的戰略產業，例如稀土開採和北極地區的石油鑽探。

《華爾街日報》中引述一位未具名的歐洲官員，將這項擬議中的美、俄能源交易，比擬為 1945 年二戰戰勝國（蘇聯、美國、英國）瓜分歐洲勢力範圍的「雅爾達會議」（Yalta conference），並暗示了這項經濟方案可能帶來的地緣政治衝擊。

俄羅斯是在 2022 年二月全面入侵烏克蘭，此前，俄羅斯支持的分離主義者與烏克蘭軍隊在頓巴斯地區（由頓涅茨克和盧甘斯克組成）已進行了 8 年的戰鬥。

