川普「祭韓25%重稅」！他：對台恐有「2衝擊」

美國總統川普於27日凌晨無預警宣布，將南韓出口至美國的汽車及藥品關稅，從原定的15%調高至25%。此舉不僅重擊青瓦台，亦引起台灣政壇高度關注。曾任台積電工程師的議員曾獻瑩坦言，川普此舉對台灣等盟友有「殺雞儆猴」的意味，並點出台灣後續可能面臨的兩大衝擊。









川普祭南韓25%重稅「殺雞儆猴」？前台積電工程師示警「對台恐有2衝擊」

川普祭25%重稅懲罰南韓拖延協議。曾獻瑩（左）認為此舉意在對盟友「殺雞儆猴」。





川普祭 25% 重稅懲罰南韓延宕協議 曾獻瑩：此舉意在對盟友「殺雞儆猴」

川普因不滿南韓國會遲遲未通過貿易協議，才祭出懲罰性關稅，將南韓輸往美國的汽車、木材及藥品關稅由15%回調至25%。消息傳出後，南韓官方陷入恐慌，緊急調派部長赴華府尋求轉圜。對此，國民黨議員曾獻瑩也給出看法。據《聯合新聞網》報導，曾獻瑩指出，儘管受關稅威脅，南韓股市卻反彈上漲2.73%，他認為這是「川普式風格」，此作法當然是要南韓盡快落實之前的談判結果，也是對台灣等其他盟友起到「殺雞儆猴」的效果。

川普祭南韓25%重稅「殺雞儆猴」？前台積電工程師示警「對台恐有2衝擊」

曾獻瑩提醒台灣政府需警覺美對台農產品與汽車之關稅的要求。（圖／翻攝南韓總統府官網）

嚴防「殺雞儆猴」效應：曾獻瑩籲政府警覺美對台農產品與汽車之關稅要求

針對未來局勢，曾獻瑩也提醒台灣必須警覺兩大觀察點。首先，美國是否會以此模式施壓，要求台灣降低對美農產品的進口關稅，此舉恐怕會對台灣的精緻農業跟農民的生計帶來衝擊；其次，是否會強硬要求美國汽車以零關稅進入台灣市場。這兩項潛在要求將直接考驗台灣政府的談判應變力，也是未來台美經貿關係的重點觀察指標。

