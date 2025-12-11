川普「移民金卡」上線 花3千萬獲居留、罵低所得國「糞坑」

移民金卡申請需要繳交100萬美元，相當於新台幣3100萬元。（圖／翻攝自TrumpCard網站）





美國總統川普在今年2月推出「移民金卡」計畫，讓富豪只要花錢，就能快速取得美國居留權。這項計畫的申請網站在10日正式上線，個人申請需要繳交100萬美元，相當於新台幣3100萬元。不過川普同時也辱罵低所得國家的移民，說他們來自「糞坑」。

從今年2月起，川普就預告要推移民金卡，讓富豪花錢取得美國永久居留權，10日宣布推出申請網站，正式開賣。

美國總統川普：「這就像是一張綠卡，但是比綠卡有更多好處。」

根據所公布的圖案，卡片本身為閃閃發亮的黃金色，再加上象徵美國的自由女神與白頭鷹，而其中最大的圖案就是川普本人的肖像。申請網站表示，個人金卡申請費用為1.5萬美元，經過審查通過後，再繳100萬美元，相當於新台幣3100萬，就可以拿到金卡。

企業也可以為員工申請企業金卡，費用為每個人200萬美元，可申請多張，但一張限一名員工使用。另外還預告將推出白金卡，費用漲到500萬美元，申請人最多，可在美國居住270天，而境外收入完全免稅。

川普一方面拒收第三世界低所得國家的人民，還毫不客氣地辱罵，一方面又為有錢到流油的富豪，大開移民方便之門，不得不令人感嘆，真的是見錢眼開了。

