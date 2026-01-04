川普「突襲委國」劇本太厲害？美學者警告：恐成北京犯台策略

國際中心／李紹宏報導

隨著美國在西半球重塑強勢主導地位，川普政府針對委內瑞拉馬杜洛政權採取的「封鎖敵國、剷除領導層」模式，引發國際戰略圈的深層擔憂。因為有學者指出，雖然華盛頓此舉意在鞏固美洲後院，但北京正密切關注這套的戰略邏輯，一旦中國將此視為可行的國際先例，這套由美國展演的劇本，最終極有可能被北京轉化為對付台灣的實戰策略。

川普表示，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，並捕獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。（圖／翻攝自川普臉書、馬杜洛 X平台）

根據《彭博社》專欄指出，約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）教授布蘭德斯（Hal Brands）認為，這次川普政府抓捕委內瑞拉總統尼馬杜洛的大膽突襲，充分展現美軍強大實力，使其穩居世界最強之列。這也證明了川普對「門羅主義」的補充主張並非空穴來風，並再次印證他習慣以出人意料的方式動用武力。

布蘭德斯分析，川普政府此次行動的核心邏輯，是將軍事入侵包裝為「執法行動」。透過引用1989年入侵巴拿馬，並推翻諾列加的先例，以及對馬杜洛提出販毒指控，華盛頓成功將「政權更迭」合理化為「逮捕罪犯」。不過，這種模糊戰爭與執法界線的做法，卻為北京提供極佳範例。

學者分析，川普此次對委內瑞拉的軍事策略，恐成為北京犯台的考量選項。（圖／翻攝自川普X、新華網）

事實上，中國對此局勢的關注並非偶然。幾年來，北京持續在拉丁美洲擴張影響力，包括在秘魯建設巨型港口、在玻利維亞建造太空追蹤站，以及拓展警務合作。北京去年底發布的文件中更直言，全球力量平衡正在發生變化，且這種變化有利於中國影響力的擴張。

儘管川普的行動向拉美發出了明確訊號，即「美洲只有一個軍事超級大國」，這可能讓拉美國家在提供中國軍事設施時更加謹慎；但中國仍將繼續尋求長期經濟與政治聯繫。在這些長期佈局之外，北京更在乎的是觀察川普如何運用武力來達成目標。

因此，布蘭德斯認為，若中國認定川普在西半球的這套戰術有效，最終可能對台灣有用，成為北京未來考量的選項之一。

