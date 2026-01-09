川普《紐時》專訪談台海：只要我在任 習近平不會攻台

美國總統川普（Donald Trump）8日接受《紐約時報》專訪時再度強調，在他任內中共不會對台灣動武，更透露自己已經向習近平表達過，如果中國對台動武，他會非常不高興，認為習近平不會動手。

此外，記者也問到，習近平是否會效仿美國突襲委內瑞拉，對台灣採取類似的行動，川普則回應「只要我還在任，習近平就不敢採取這樣的行動」，但如果美國總統換人當就不敢保證。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙

