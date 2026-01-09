川普《紐約時報》專訪：在我監視下 中國習近平不敢攻打台灣

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美國於本月3日突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro），此舉震撼全球；同時，並將目光轉移至中國與台灣兩岸議題，關心是否會動盪台海局勢。對此，美國總統川普（Donald Trump）接受《紐約時報》（The New York Times）專訪時自信表示，他認為在他在職期內，中國主席習近平「不敢對台灣動手」，但無法保證未來其他總統就職後會出現變數。

據《紐約時報》指出，被問及無視國際法突擊委內瑞拉一事時，川普表示，「有一件事，那就是我自己的道德準則，我自己的思想，這是唯一能阻止我的東西」，他並直言自己不需要國際法，也不想傷害任何人。就在記者詢問，此次的突擊行動是否提供台灣前例，川普則聳肩回應，「在我的監視下，（中國國家主席習近平）不敢攻打台灣。」

針對習近平持續將台灣視為威脅，川普自信表示，「這是他驕傲的來源，他相信台灣是中國的一部分，這得由他決定，但我已向他表達如果侵台，我會很不高興。我相信他不會這麼做，我也不希望他這麼做，如果美國有不同的總統，他也許會動手，但我相信他不會在我擔任總統時動手。」

此外，川普雖自詡為「和平總統」，但仍在他第二次任職內發起一連串軍事行動，川普認為，當國家之間產生利益衝突，只有國家實力才是決定性因素，認為過去的美國總統動用國家力量時，過於謹慎。



