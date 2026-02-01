川普：美伊正在認真談 若能達無核協議就該做

中東局勢緊張。（圖／pexels）





中東局勢緊張，就在美軍航母戰鬥群大軍壓境之際，衛星影像顯示，曾被美、以聯手轟炸的兩處伊朗核設施出現活動跡象。專家分析認為，這可能是伊朗企圖掩蓋要搶救剩餘核材料的動作，美國總統川普則是證實正在與伊朗認真的談判。

美國總統川普：「如果能談成大家滿意，又沒有核武器的協議，那他們就該去做，我不知道他們會不會這樣做，但他們（伊朗）正在跟我們談，認真地在跟我們談。」

美國總統川普證實正在與伊朗談判，伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼，才與跟俄羅斯總統普丁密會。伊朗最高國家安全會議秘書也發文強調，和美國的談判架構有實質進展。

但先前伊朗南部阿巴斯港31日發生爆炸，建築物窗戶被震碎，牆面崩開大破洞，還有大量磚瓦裸露。社群媒體流傳，爆炸是針對伊朗軍方高層將領的暗殺攻擊；但德黑蘭當局隨即否認有將領遇刺，似乎是不想在談判時節外生枝。

同時還有最新衛星影像曝光，去年被美以轟炸的伊朗核設施出現新活動，受損建物已加蓋屋頂。

美聯社記者甘布雷爾：「分析人士認為，這兩處核設施的活動似乎顯示，伊朗正試圖搶救6月襲擊後的殘餘設施，並試圖在避開衛星監視的情況下，回收這些受損設備。」

傳出躲在地下碉堡的伊朗最高領袖哈米尼，首度公開露面，悼念前伊朗最高領袖何梅尼，展現伊朗政權穩定性。伊朗軍方首長也警告華府不要輕舉妄動，並表示伊朗部隊已經完全做好準備。

伊朗陸軍司令哈塔米：「伊朗的武裝部隊，他們將捍衛這個國家，直到最後一刻。」

中東問題專家米拉尼：「伊朗藉此宣告，他們仍然控制荷莫茲海峽，這是通往波斯灣最重要的通道之一，全球約有20%石油儲存在這裡。」

儘管與美國展開談判，但伊朗當局也不排除玉石俱焚，還將歐洲國家軍隊列為恐怖組織，以回應歐盟制裁，展現伊朗強硬的決心。

