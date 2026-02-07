川普：美伊「談得非常好」 伊朗態度較1年前軟化

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美國與伊朗在阿曼進行「非常好的會談」，還說相較去年6月與以色列12天戰爭前夕，如今伊朗對核子議題的立場已更有利於達成協議。

Axios新聞網報導，這是自去年6月的以伊12天戰爭及美軍空襲伊朗核設施以來，美國與伊朗再次進行面對面談判。當前美國正持續大舉增兵波斯灣，川普也警告若無法迅速達成協議，可能轉向軍事行動。

這次在阿曼首都馬斯開特（Muscat）的會談，與會者包括伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）。會談在阿曼外長居間牽線下歷時近8小時。

談判一開始，美伊雙方代表先各自與阿曼外長會面，之後魏科夫與庫許納與阿拉奇直接會談。

川普在從華府前往佛羅里達州的空軍一號上告訴媒體：「我們今天就伊朗問題有了非常好的會談。伊朗看起來非常想達成協議，但我們還得看看（協議）會是什麼樣子。」

他表示，美國「不急於」（in no rush）對伊朗採取軍事行動，一方面是仍需等所有裝備與部隊就定位，另一方面則是因他更偏好透過外交方式解決，「他們清楚，如果不達成協議，後果將會非常嚴重」。

川普說伊朗為達成協議，如今願意做出的讓步遠比一年前更多，「如果他們當初就拿出這樣的協議態度，當時就立刻就會被接受。我們拭目以待接下來的發展」但他也提到伊朗得先答應「不擁有核武」。

川普還說，魏科夫與庫許納2月11日之前會再與伊朗外長會面。

但華爾街日報引述伊朗國營媒體指出，伊朗外長阿拉奇在會談中告訴美方，德黑蘭不會同意停止鈾濃縮作業，也不會將濃縮鈾移至境外，形同拒絕美國的核心要求。伊朗並表示，關於彈道飛彈及停止在中東支持代理人等另兩項美方關注議題，他們只會跟中東諸國討論。（編譯：陳亦偉）1150207