川普「美國再次偉大」的起手式：敘、委、伊政權連環崩跌的「多米諾」效應 下一個是....

2025年川普重返白宮後，全球政治版圖並非緩慢移動，而是發生了毀滅性的斷層式崩塌。從敘利亞親俄政權的垮台，到委內瑞拉反美強人馬杜洛（Nicolás Maduro）被捕，再到如今岌岌可危的伊朗政權，這三部曲並非巧合，而是川普「美國再次偉大」戰略的震撼起手式。這場「外科手術式」的秩序重編，正以前所未有的速度，將中俄與反美陣營的全球防線徹底瓦解。

敘利亞：斷其側翼，中東走廊的終結

這場連環崩跌的首張多米諾骨牌是敘利亞。過去十年，阿薩德政權依靠俄羅斯的軍事支撐與伊朗的「什葉派走廊」苟延殘喘。然而，隨著川普政府切斷區域代理人的資金鏈，加上俄羅斯陷入自身困境無暇他顧，敘利亞親俄政權在內外夾擊下迅速崩潰。

敘利亞的垮台不僅是地理上的政權更迭，更意味著伊朗通往地中海的戰略走廊被攔腰折斷。失去敘利亞作為戰略緩衝，真主黨等代理武裝淪為孤島，這為以色列隨後的軍事行動掃清了最後障礙。

以色列的「外科手術」：伊朗核夢魘的終結

當敘利亞的屏障消失，伊朗政權瞬間失去了其引以為傲的「防禦深度」。在川普政府的默許與情報支援下，以色列軍隊展現了「毫無忌憚」的制空權。近日，以軍戰機長驅直入伊朗領空，針對德黑蘭多年來視為談判王牌的核子反應爐進行精準轟炸。

這場轟炸不僅摧毀了伊朗的核武設施，更炸毀了德黑蘭政權的最後威信。隨著「頭號王牌」消失，伊朗內部經濟崩潰與反政府示威再次死灰復燃。昔日試圖在中東稱霸的伊斯蘭共和國，如今正處於政權崩塌邊緣，淪為 MAGA 戰略下被孤立的獵物。

清理後院委國，美國打海珊之前也是先以中美州練兵

在川普的 MAGA 架構中，清理「美國後院」與中東戰略同樣重要。委內瑞拉總統馬杜洛作為南美洲親中反美的核心力量，在美方強大的情報佈點與經濟絞殺下，最終落入美軍手裡。馬杜洛被捕，不僅象徵著中俄勢力在拉美地區影響力的重大挫敗，也向全球釋放了一個明確信號：美國不再容忍敵對勢力在西半球存在據點。

值得一提的是，當年美國出兵自家後院格瑞那達，1989年就打了巴拿馬，這兩場戰爭是美軍自越南戰爭之後的首次實戰驗證，之後就發動對伊拉克海珊政權的軍事行動。

MAGA 秩序的鐵血重塑

從大馬士革到卡拉卡斯，再到德黑蘭，川普的起手式展現了一種與過往建制派完全不同的外交邏輯——不再進行漫長的談判，而是直接剷除威脅的根源。

敘利亞的崩塌是手段，以色列轟炸伊朗是過程，而「讓美國再次偉大」的最終目的，是透過這場地緣政治的連環崩跌，重新確立美國在能源、金融與軍事上的絕對領導地位。2026 年初的這場政治風暴，標誌著一個由強權主導、由結果說話的 MAGA 時代正式降臨，而那些曾經挑戰美國權威的舊秩序，正一個接一個地走入歷史的灰燼。

