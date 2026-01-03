川普：美國將治理委內瑞拉 直到能安全、適當交接

（中央社記者侯姿瑩華盛頓3日專電）美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，兩人正被帶往紐約受審。美國總統川普表示，在能夠進行安全、適當且審慎交接之前，美國將負責治理委內瑞拉。

川普（Donald Trump）今天在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會說明這波行動的相關細節，還透過自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發布美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）押解馬杜洛（Nicolas Maduro）的照片。

川普在記者會上說，在他指示下，美軍昨天深夜及今天清晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）執行一項非凡的軍事行動；過程中，沒有任何一名美軍喪生，美國也沒有任何軍事裝備損失。

他表示，在能夠進行安全、適當且審慎的交接之前，「我們將治理這個國家（委內瑞拉）」。美國希望為委內瑞拉人民帶來和平、自由與正義，這也包括許多目前居住在美國、並期盼返回母國的委內瑞拉人。

川普還說，委內瑞拉石油產業一蹶不振，幾乎沒在抽取石油，與本來可能達到的產量相比差距甚遠。美國將讓其規模龐大的石油公司進入委內瑞拉，投入數十億美元，修復當地基礎設施，特別是石油基礎設施，並開始為其創造收入。

外媒稍早報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯今天凌晨傳出多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些區域出現停電狀況。

川普隨後於「真實社群」發文宣布，美方已逮捕馬杜洛及其妻子，正將兩人押送離境。

川普之後接受美國福斯新聞（Fox News）電話訪問時表示，自己即時觀看美軍特種部隊在突襲行動中抓捕馬杜洛的過程，還說馬杜洛夫婦兩人正被美國軍艦帶往紐約，兩人將在那裡接受司法審判。

美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行指控，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。（編輯：嚴思祺）1150104