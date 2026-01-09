川普：美國必須擁有格陵蘭 否則將落入中俄之手

美國總統川普表示，美國必須擁有格陵蘭，否則將落入中俄之手。攝於2026年1月9日。路透社



美國總統川普週五（1/9）表示，美國必須擁有格陵蘭，才能避免格陵蘭未來遭俄羅斯或中國佔領。

路透社報導，川普在白宮會見石油公司高層時向媒體表示：「無論他們喜不喜歡，我們都會在格陵蘭做點什麼。因為如果我們不做，俄羅斯或中國就會佔領格陵蘭，而我們不會讓俄羅斯或中國成為我們的鄰居。」

川普表示，美國必須取得格陵蘭，雖然根據1951年的協議，美國已在格陵蘭建立軍事存在，但不足以確保能防衛格陵蘭。格陵蘭目前有5萬7千人口，是丹麥王國的自治領地。

川普說：「擁有所有權才能防衛，只有租約無法防衛。而我們不得不防衛格陵蘭。如果我們不出手，中國或俄羅斯就會出手。」

川普及白宮官員近期一直在討論將格陵蘭納入美國掌控的方案，選項包括向格陵蘭居民支付一次性補償金，試圖說服他們脫離丹麥，並可能加入美國。川普政府也不排除動用武力。

對於川普政府官員宣稱有權決定格陵蘭事務的言論，歐洲與丹麥當局都表示不以為然。美國與丹麥同為北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟成員，受到共同防禦條約的約束。

包括法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國與丹麥週二（1/6）已發表聯合聲明指出，只有格陵蘭與丹麥才能決定彼此關係相關事務。

北約一名發言人週五在X平台發文表示，北約秘書長呂特（Mark Rutte）週五已與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話，討論北極地區對盟邦共同安全的重要性。

