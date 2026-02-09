川普：美國情勢一片大好 已進入「川普經濟」時代

川普總統受訪時自認全美經濟發展良好，進入 「川普經濟」時代。圖為川普上月27日在愛荷華州演講，強調經濟蓬勃發展，能源自足。(路透)

川普總統接受「NBC晚間新聞」(NBC Nightly News)專訪指出，美國經濟情勢一片大好，目前已進入「川普經濟」的時代，而且他為此深感自豪。

川普總統4日在白宮接受NBC主播拉馬斯(Tom Llasmas)的專訪，訪談影片在8日播出。在談到經濟時，拉馬斯問川普之前曾經表示他從前總統拜登手上接下的經濟一團糟，「那麼你覺得現在的情況如何？我們現在是在川普濟經的什麼位置？」

川普回答，「我們現在就是(川普經濟時代)－我非常自豪，5.6%，你知道，儘管政府停擺，我們的GDP仍有5.6%的成長。我們停擺了42天，我稱之為民主黨停擺。因為這個關係，我損失了1.5個百分點的成長率。要不然我們就會有7%的GDP成長，而這是我們以後可能再也無法見到的成長率。」

川普繼續表示，「我認為2026年會更好。你知道，我們有數以十億元計的資金投入我們的國家。實際上是數以兆計，有18兆元會投入國內。全國各地都在建造工廠與數以千計的事業。從來沒有人看過這樣興盛的情況，我才與中國的習主席通過電話。從來沒有人看過這番景象。」

拉馬斯問道：「什麼時候？我們什麼時候才能看到？」

川普總統回答，「現在就在美國發生。」

然而NBC指出，政府公布的數據並不支持川普總統所說的數字。川普表示GDP成長5.6%，但是根據勞工部的資料，去年第三季GDP是成長4.4%，而且美國經濟自2021年新冠疫情結束後就不曾出現5%以上的成長率。此外，美國去年首季的經濟產出不增反減，主要是擔心川普的貿易與關稅政策會對全球經濟帶來傷害。

NBC也指出，川普總統表示已確定有18兆元的資金會投入國內，然而根據白宮自身的網站則是9.6兆元，僅比川總統所說的數字的一半略高。

川普總統也談到聯準會(Fed)與利率的問題。他表示，他對於利率會繼續走低「沒有多少」懷疑。他說：「我認為利率還會下降。我的意思是，它們應該下降。」

拉馬斯問道，川普所選中的Fed主席人選華許(Kevin Warsh)是否知道總統要他調降利率。川普回答，「我想他知道。我想他自己反正也是想調降利率。」川普並且補充一司，如果他想調升利率，就不會得到這個職位。

拉馬斯問川普總統，如果Fed主席回應總統的要求，Fed是否還是一個獨立性的機構？川普的回答是他認為理論上，Fed是一個獨立的機構。

