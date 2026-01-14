川普：美國控制格陵蘭對金穹飛彈防禦系統至關重要

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美國控制丹麥半自治領土格陵蘭（Greenland），對他的「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統計畫「至關重要」。

法新社報導，川普矢言要從盟邦丹麥手中奪下北極島嶼格陵蘭，他今天在社群媒體上寫道：「美國出於國家安全目的需要格陵蘭。它對我們正在建構的金穹來說至關重要。」

他補充道：「格陵蘭若掌握在美國手中，北大西洋公約組織（NATO）會變得更強大且更有效率。做不到這點令人無法接受。」

川普發布貼文的同一天，丹麥及格陵蘭外長預定造訪白宮，與美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）就格陵蘭議題展開會談。

會談開始前數小時，丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）試圖安撫美方對格陵蘭安全的疑慮。他告訴法新社，丹麥正加強在當地的軍事部署，並與盟邦協商「加強北約在北極地區的部署」。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則在今天刊出的訪問中表示，他希望今天的會談結束後，「我們能與美國建立更正常且抱持尊重的對話」。

尼爾森也告訴格陵蘭媒體，現在討論格陵蘭未來獨立「不是時候」。

他說：「這不代表我們未來不會想要不一樣的選擇，但此時此刻，我們是（丹麥）王國的一部分，我們與王國站在一起。在這種嚴峻情況下，這一點尤其重要。」

另據法國政府發言人布雷永（Maud Bregeon）的說法，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天也在內閣會議中表示，如果美國從丹麥手中奪走格陵蘭，將引發一波「前所未見的」後果，法國正密切關注局勢發展，並將全力聲援丹麥及其主權。（編譯：楊昭彥）1150114