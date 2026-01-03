川普：美國治理委內瑞拉至權力交接 「絕對決心行動」有第二波攻擊準備

2026年1月3日，美國總統川普（右）在海湖莊園召開記者會，說明美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛行動；左為美國國務卿盧比歐。路透社



美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛夫婦押回美國，美國總統川普當天（台灣時間4日清晨）召開記者會表示這項名為「絕對決心行動」，出動「很多直升機、很多飛機、很多人員」，而美國將「立即接管」委內瑞拉，直到完成權力交接，但未給出時間表。

美國總統川普（Donald Trump）在佛州海湖莊園的記者會上表示，抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動名為「絕對決心行動（Operation Absolute Resolve）」，「我們出動了許多直升機、許多飛機，許多人員參與了那場戰鬥。」美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）說美軍出動了超過150架飛機。

與委國副總統合作

川普在記者會上也表示美國將接管委內瑞拉：「我們將治理委內瑞拉這個國家，直到我們能安全、妥善、審慎地完成權力交接。」「在一段時間內，主要將由我身後這群人掌舵，我們將負責治理，帶回正軌。」當時他身後站著國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和參謀首長聯席會議主席凱恩。

2026年1月3日，美國總統川普（左）在海湖莊園召開記者會，說明美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛行動；美戰爭部長赫格塞斯（中）、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩參加。路透社

川普也表示正與委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，他說國務卿盧比歐已與羅德里格斯長談，「她基本上願意做我們認為能讓委內瑞拉再次偉大的事。」他轉述羅德里格斯表示「會盡一切努力幫助你們（美國）」，川普說：「我覺得她滿親切（gracious）的，不過她實在別無選擇。」

稍早傳出美國考慮讓獲諾貝爾和平獎的委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）領導委內瑞拉，記者會上川普語帶保留，甚至懷疑她是否能領導國家，指她未獲人民支持和尊重，也說美軍抓獲馬杜洛之後，他不曾與馬查多聯繫。

美軍有第二波攻擊準備

記者會上川普對於「絕對決心行動」得意不已，「我們出動了許多直升機、許多飛機、許多人員參與那場戰鬥。」

川普說：「世界上沒有任何一個國家能夠像美國，在如此短時間內取得這樣成就。委內瑞拉所有軍事力量都喪失了作用，我們的軍人與執法部門合作，在深夜成功抓獲了馬杜洛。由於我們擁有的專業，當時卡拉卡斯大部分燈光都被切斷，當時一片漆黑，且危機四伏。」

美國總統川普在社群媒體公布委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍抓捕、於美艦「硫磺島號」照片。翻攝Truth Social@realDonaldTrump

川普也說如有必要，美國已準備好對委內瑞拉發動第二波襲擊，但也指在抓獲馬杜洛後，「第一次襲擊非常成功，我們可能不需要進行第二次，我們已做好發動第二波攻擊準備，規模會更大」。

馬杜洛試圖進入「安全地點」

川普表示美軍精銳部隊「迅速突破敵軍防線」，同時遭遇頑強抵抗，他說美軍將馬杜洛及妻子從臥室拖了出來之前，馬杜洛「正試圖進入一個安全地點。你知道，那個安全地點全是鋼製的，但他沒能到達門口，因為我們的人行動太快了」。

他也透露雖然美軍出其不意突襲，但委國軍方也有所準備，「人們都在想，我們是不是出其不意地擊潰了他們？確實有點出其不意，但他們也在等待著什麼。抵抗非常強烈，槍聲不斷。」

2019年6月21日，委內瑞拉總統馬杜洛與第一夫人希莉亞，在卡拉卡斯出席記者會。美聯社

