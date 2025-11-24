川普：美方理解 台灣問題對中國的重要性

大陸國家主席習近平24日晚與美國總統川普通電話。習近平闡明陸方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。」陸美應該要共同維護好二戰勝利成果。川普則稱，「美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

台灣回歸中國 戰後國際秩序重要部分

日相高市早苗發表「台灣有事論」後，引發北京大為不滿，甚至狀告聯合國，要求全球主張正義的國家清算日本。陸日關係急轉直下，台灣問題也成為挑動陸美台三方關係的敏感神經。這是高市發表台灣有事論後，川習首度通話，台灣議題毫無意外成為兩人談話焦點。

據新華社報導，習近平指出，上個月在韓國釜山成功與川普舉行會晤，達成很多重要共識，為陸美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。

他表明，釜山會晤以來，陸美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，陸美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，陸美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。

習近平還稱，陸美要保持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，陸美關係打開新的合作空間，更好造福於兩國人民和世界人民。

對於台灣問題，習近平向川普闡明陸方在台灣問題上的原則立場。他強調，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」

川普盛讚習是偉大領導人，與習近平在釜山的會晤非常愉快，完全贊同習對兩國關係的看法。雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識。

俄烏戰爭 陸願支持達成和平

川普進一步強調，「中國當年在二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

川習並談及烏克蘭危機。習近平說，陸方支持致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成和平協定，從根源上解決這場危機。

川習兩人通話，似乎推進陸美在晶片、稀土與大豆採買的進度。美媒報導，商務部長盧特尼克透露，川普正在權衡是否該允許輝達出售先進AI晶片至大陸。

晶片稀土大豆採買 越來越有譜

香港01亦報導，美國農業部長羅林斯24日接受CNBC訪問時表示，川普政府預計將在未來2周內，向美國農民提供援助，並與大陸簽署採購大豆的協議。財長貝森特曾於16日說，美方盼在27日感恩節前，與大陸敲定保障稀土供應協議。