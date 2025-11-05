川普：美股受政府關門影響 但預計仍將創新高

（中央社紐約5日綜合外電報導）美國總統川普今天與共和黨參議員共進早餐時表示，股市受到聯邦政府關門影響，但預計仍將再創新高。

川普指出，股市「過去9個月以來屢創新高」，儘管美國正處於史上「最強勁的經濟」，政府關門仍對經濟造成負面影響，現在股市也受到一點影響。

由於市場擔憂人工智慧（AI）產業熱潮正形成泡沫，加上美國利率前景充滿不確定性，美股主要指數昨天收黑，其中標普下跌1.2%。

不過，川普強調，隨著美國各地正在興建的工廠陸續啟用，股市將再次飆升，這一切「才剛起步」。（編譯：陳正健）1141106