川普：美軍空襲擊斃委內瑞拉黑幫首腦

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美軍發動空襲擊斃委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）首腦葛瑞羅（Hector Rusthenford Guerrero Flores）。

路透社和法新社報導，葛瑞羅又名Niño Guerrero。川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「在我的指示下，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）迅速發動致命動能打擊，成功擊斃惡名昭彰的阿拉瓜火車首腦葛瑞羅，阿拉瓜火車是地球上最嗜血的恐怖組織之一。」

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川普還說：「這場行動是與我們在委內瑞拉的朋友密切協調，我們與他們合作非常順利。」他似乎是指委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）政府。

川普並未具體說明這場空襲發生的時間。不過美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台X上發文說，這場空襲是在本週稍早發動，葛瑞羅「經證實命喪空襲」。

委內瑞拉資訊部未立即回應置評請求。

川普政府曾多次對葛瑞羅和其他「阿拉瓜火車」領袖祭出制裁，指控他們參與非法毒品走私、人口販運和洗錢等犯罪活動。美國國務院將「阿拉瓜火車」列為外國恐怖組織。

川普先前聲稱「阿拉瓜火車」與時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政府協調在美國的活動。川普政府也以涉嫌勾結這個幫派為由，將部分在美移民遣送至薩爾瓦多最高戒備監獄。（編譯：盧映孜）1150613