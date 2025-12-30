川普：習未告知、不擔心

中共宣布對台軍演，雖然民眾生活不受影響，但還是有許多人關切，圖為台北市萬華區一家二手電視店播放相關新聞。 （中央社）

記者康子仁∕綜合報導

針對共軍展開兩天的圍台為軍演並進行實彈射擊，美國總統川普表示，已看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告訴他任何事，「而且也不認為他真的會這麼做」，一點都不擔心這件事，且中國海軍已在區域軍演二十年。

川普在佛州與以色列總理尼坦雅胡舉行聯合記者會時，被問到對共軍演習的掌握情形、看法，及是否與習近平有相關討論。

川普重申與習近平關係非常好，「他並沒有就此告訴我任何事情。我當然有看到相關情況，但他沒有告訴我任何事，而且我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的」。

當記者問及這些演習是否令川普感到擔憂時，川普表示，中國已經在那個地區進行海軍演習長達二十年，現在外界看待這件事的方式可能有些不同，但是事實上，「他們過去進行的規模還更大」。

美國參議院軍委會主席韋克爾呼籲美國採取緊急行動，包括加速生產以支持近期對台軍售。他也對台灣內部喊話，請擱置黨派分歧，立即為特別國防預算提供全額資金，「刻不容緩」。

華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀對媒體表示，北京可能是藉此警告總統賴清德的政府及民進黨不要大幅增加國防開支。同時，中國領導人可能也認為有必要向國內民眾表明，中國共產黨正在捍衛國家主權和領土完整。

長期研究兩岸議題的賓州大學裴利世界學院資深專案經理善學指出，這次演習很可能與美國宣布對台軍售有關，但他同時認為，這只是年底的系列演習，最終將以習近平發表新年對台演說收尾。