川普：習近平在他任內「不敢對台灣動手」

美國總統川普（Donald John Trump）接受《紐約時報》（The New York Times）專訪時，針對台海議題展現高度自信，他認為大陸國家主席習近平在自己擔任總統期間「不敢對台灣動手」，但不排除在未來其他總統任內會出現變數。

川普 。（資料照／美聯社）

《紐約時報》指出，這場歷時近兩小時的專訪相當罕見且內容廣泛。訪談期間，川普不僅接聽了哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）的長時間電話，還與記者一同觀看一段涉及美國移民及海關執法局（ICE）開槍擊斃明尼蘇達州37歲女子的影片，並帶領記者參觀白宮官邸。

廣告 廣告

川普在訪談中毫不掩飾其對國際秩序的看法，他直言，二戰後建立的國際規範與制度，對美國而言是「不必要的負擔」。被問及行使全球權力是否有任何限制時，川普坦言「是的，確實有一件事，那就是我自己的道德觀、我的想法。這是唯一能阻止我的東西。我不需要國際法。我並不想傷害任何人。」川普接著又說，他「確實」需要遵守國際法，但也表示，「這要看你如何定義國際法」。這種以國力與利益為優先的世界觀，被《紐約時報》形容為川普至今最直接、也最赤裸的表述。

川普對於大陸與台灣問題顯得相當自信，他強調，自己的強硬作風足以形成嚇阻效果，直言習近平在他擔任美國總統期間內「不敢對台灣動手」，但不排除在未來其他總統任內會出現變數。

在委內瑞拉議題上，川普大談其後續安排。他表示，美國預期將在未來數年內管理委內瑞拉，並從該國龐大的石油儲備中獲利。他聲稱，目前由親美勢力主導、與遭逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）結盟的臨時政府，正配合美方需求行事。川普透露：「我們會以非常有利可圖的方式重建委內瑞拉，使用並取得石油，同時壓低油價，也把資金提供給他們急需的地方。」

在格陵蘭議題，川普再度展現其擴張思維。他直言，僅依據1951年條約重啟美國在格陵蘭的軍事基地並不足夠。川普認為，「所有權非常重要」，因為真正的掌控感與戰略優勢，無法僅靠租賃或條約取得。當被問及取得格陵蘭與維繫北約何者更重要時，川普坦承，未來「可能必須做出選擇」。

延伸閱讀

美ICE槍擊公民！白人母親死亡引眾怒 國土部「遣返1億人之後的美國」網震撼

陸製武器突圍！謝寒冰揭密戰略佈局：借道巴基斯坦銷往中東

美史上最大移民執法「1女子遭擊斃」 多地爆示威要求「ICE滾」