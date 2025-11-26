川普、習近平明年會晤可能多達4次 美財長：美國對台政策並未改變

美國財政部長貝森特。 圖：x.com/USTreasury

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平致電美國總統川普（Donald Trump），邀請他明年4月訪問中國。習近平還在通話中強調，台灣「回歸中國」是「戰後國際秩序的重要組成部分」，引發關注。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，隨著美中雙方尋求維持貿易戰休兵，川普明年與習近平可能將舉行多達4次會晤，但美國對台政策「並未改變」（is unchanged）。

根據彭博報導，貝森特25日接受美國財經媒體CNBC訪問時提到，美中永遠都會是競爭對手，但雙方「能否在一些事務上合作？答案是肯定的。」除了明年4月預期前往北京進行國是訪問外，川普還可能在2026年11月到中國深圳，參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

另一方面，川普也預計明年兩度在美國接待習近平，包括在習近平在華府的正式國是訪問，以及在川普位於佛羅里達州邁阿密多羅（Doral）的度假村，舉行「20國集團」（G20）峰會。貝森特指稱，如果川普、習近平兩人明年有4次會晤機會「能為雙邊關係帶來高度穩定，而穩定對美國人民及全球經濟都有益。」

貝森特指出，中國在增加採購美國大豆方面，「完全按照時程」進行，未來3年半將至少採購8750萬噸。中國先前因為美中貿易關係緊張升高而停止採購美國大豆，使這項商品成為上一輪談判前的主要爭議點。此外，川普與習近平也同意合作終結俄羅斯對烏克蘭的戰爭。貝森特並重申，美國對台立場「並未改變」。

貝森特先前已在多輪談判中扮演維持美中貿易關係緩和的關鍵角色，談判地點遍及全球各大城市，包括日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里與吉隆坡。貝森特的前述評論是在川普與習近平通話之後發布，這是兩人10月底在南韓釜山會談後首次通話。貝森特透露，這通電話是由中方主動提出，中國外交部則宣稱是美方先提出要求。

