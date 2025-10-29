川普、習近平睽違6年會面 不確定是否談兩岸議題！川普：台灣就是台灣

美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右邊）時隔6年，將於週四會面。（翻攝川普臉書、共產黨官網）

美國總統川普與中國國家主席習近平將於週四在南韓首爾亞太經合會（APEC）峰會場邊舉行首次會晤，這是兩人自2019年以來首度面對面會談，外界視為美中關係重啟的重要契機。會議焦點將集中在「稀土供應」與「關稅談判」等經貿議題。

川普在登上「空軍一號」接受記者訪問時語帶樂觀，表示：「我認為我們會與中國國家主席習近平舉行一場很棒的會議，許多問題將能獲得解決。」

川普談台灣：「台灣就是台灣」

根據《衛報》報導，當川普被問到是否會在會中談及台灣問題時，川普回應：「我不知道我們是否會談到台灣，我不確定，也許他（指習近平）會想問這個問題。不過沒有太多可問的，台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。」

廣告 廣告

北京方面一再重申對台主權主張，並警告「從不排除以武力統一」。中國官媒近日更連續刊出社論，闡述其「治理台灣」構想。美國則是台灣最重要的防衛與政治支持者，但川普過去在對台政策上的態度反覆，使其政府其他官員不得不出面重申，華府對台立場不變。

稀土與關稅成主戰場 中方掌握全球供應主導權

本次會談的主要議題之一為稀土供應。中國長期主導全球稀土市場，掌握約7成開採量及9成以上的加工能力。稀土是美國汽車製造、軍事科技等產業不可或缺的關鍵原料。

本月北京以「國家安全」為由，進一步限制稀土及相關技術出口。此舉被外界視為對美方擴大晶片出口限制的回應。

據悉，雙方上週末在吉隆坡舉行的初步會談中，中方可能同意暫緩1年執行出口新規，換取華府凍結新一輪晶片禁令。分析認為，若能達成此項「交換協議」，將有助穩定兩國經濟，但美國內部鷹派恐批評此舉恐削弱美方在人工智慧領域的安全防線。

日美簽稀土協議 川普尋求分散依賴

為降低對中國的依賴，川普於週二與日本新任首相高市早苗簽署協議，將共同推進稀土與關鍵礦物的開採與儲備合作。白宮聲明指出，雙方將考慮建立互補性戰略礦物儲備機制。日本是少數成功降低稀土依賴中國的主要經濟體之一，從2010年的9成降至目前約6成。

中國加強與東協貿易 美中互相制衡

中國方面則積極拓展與東協的經貿合作，週二正式升級與東協自由貿易協定。2024年中國與東協雙邊貿易額達7710億美元，已超越美中貿易總額6,590億美元。

雙方尋求降溫 重啟互信成最大進展

除了貿易議題外，川習預料也將討論芬太尼（fentanyl）管控及TikTok交易案。專家指出，儘管實質成果仍待觀察，但此次峰會的最大意義在於「重建對話管道」。

美方印太事務專家葛蕾瑟（Bonnie Glaser）表示，川普展現出相對和緩的態度，而習近平則「有信心在此階段掌握局勢」。北京與華府目前都有意降低衝突，避免重演高關稅對峙局面。

更多鏡週刊報導

德國候鳥天堂成「死亡谷」 近2千隻灰鶴染禽流感暴斃

介入粿粿、范姜彥豐婚姻？ 王子經紀公司發聲了

陳沂批王子道歉聲明邏輯矛盾 再嗆代表作是「沒當兵、破壞別人家庭」