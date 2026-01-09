川普：習近平若動武 我會不高興但不會發生

美國總統川普。(The White House)

美國總統川普7日接受《紐約時報》專訪時談及台海局勢表示，中國是否對台採取行動「取決於」中國國家主席習近平，但他認為這種情況不會在他總統任內發生。川普指出，習近平認為台灣是中國的一部分，至於如何處理由中方決定；但若中方改變現狀採取武力，他已直接向習近平表明將「非常不高興」。





川普說，他的觀察是習近平不太可能在他執政期間對台採取軍事行動，「或許在我們換了總統之後這樣的情況才可能發生，但我不認為會在我任內發生」。他同時強調，他希望中方不要採取改變現狀的行為。

廣告 廣告





上述談話是在川普被問及美國對委內瑞拉採取軍事行動是否可能被中國或俄羅斯用來正當化對台或其他國家的軍事行動後作出。川普回應時表示，委內瑞拉情勢與台海安全不能相提並論，因兩者對主要大國的威脅性根本不同。





截至目前為止，川普並未在該採訪中明言若中國對台灣採取武力，他將採取何種具體回應措施。美國官方對台政策在長期戰略中通常維持所謂「戰略模糊」，依據《台灣關係法》支援台灣自我防衛，並不明確承諾軍事介入。