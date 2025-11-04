川普：習近平跟蒲亭 皆聰明、強勢、難纏
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近日接受美媒《CBS》節目《60分鐘》（60 Minutes）獨家採訪，大談美中關係、俄烏戰爭、核武政策等議題，除了提到習近平知曉武力犯台的後果、中俄等國其實都在進行核試以外，在被主持人問到習近平與蒲亭（Vladimir Putin）誰更難纏時，表示這2人都非常聰明、強勢、難應付。
據報導，川普在接受主持人奧唐納（Norah O’Donnell）訪問時，曾被問到習近平與蒲亭，誰更難應付，對此川普笑答，他們都很聰明強勢、不好惹：「聽著，他們都是非常強勢的領導者。你不能跟這些人玩虛的，必須非常認真對待他們。他們可不會走進來說『哦，今天天氣真好！陽光明媚，多麼宜人』之類的話。不，他們都是嚴肅認真的人，是強硬且有智慧的領導者。」
奧唐納隨後又追問川普對蒲亭的看法，提及今年8月的阿拉斯加峰會，儘管美國熱情款待蒲亭，但俄烏依然沒有停火時，川普先是回答：「我對每個人都熱情款待」，接著又重申，若當初是自己當總統，俄烏戰爭根本不會發生。
川普表示，俄烏戰爭的發生，是前總統拜登（Joe Biden）的鍋，自己只是接手了這場「愚蠢的戰爭」，而蒲亭認為自己占上風。
川普也提到美中關係，認為美中競爭固然激烈，但合作仍是雙方共贏之道，雙方都採取長遠策略思維：「我們一直在關注他們，他們也一直在關注我們，目前美中相處得很好，我認為透過與中國合作，而不僅僅是擊敗他們，美國可以變得更強大、更優秀。」
輝達Blackwell晶片不會給其他人！川普：除了美國不許任何人有
川普下令重啟核試：中俄都在做只是你們不知道 中國外交部回應了
川普上《60分鐘》稱習近平知犯台後果 中國大使發聲：內政問題
