川普、習近平通話內容曝！有提到台灣 習近平：美方須慎重處理對台軍售

國際中心／林奇樺報導

美國總統川普4日與中國國家主席進行通話。隨後川普也在社群平台TRUTH發文證實，已完成電話會談，形容這是一場「內容深入且非常良好的通話」。

美國總統川普4日與中國國家主席進行通話。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

川普：通話涵蓋貿易、軍事、台灣、俄烏與伊朗情勢

川普指出，雙方在通話中討論多項重要議題，包括貿易、軍事事務、台灣議題、俄烏戰爭、伊朗當前情勢，以及中國向美國採購石油與天然氣等相關合作。川普也提到，他將於今年4月訪問中國，並表示對此行充滿期待。

在經貿層面，川普表示，雙方談及中國採購美國農產品的議題，其中包括考慮在本季將黃豆採購量提高至2000萬公噸，並已承諾在下一季採購量達到2500萬公噸。此外，通話內容也涵蓋飛機引擎交付等事項。

川普強調與習近平關係良好 盼未來三年帶來正面成果

川普在貼文中強調，他與習近平之間的個人關係「非常良好」，雙方都理解維持穩定關係的重要性。他並表示，相信在自己未來三年的總統任期內，與中國及習近平相關的互動，將會帶來多項正面成果。

習近平：秉持平等尊重互惠 可化解彼此關切

針對這次通話，中國官媒新華社也公布中方說法。中國國家主席習近平表示，過去一年中美雙方保持良好溝通，並在釜山成功會晤，為中美關係「領航把舵」，獲得兩國人民及國際社會的歡迎。他指出，自己高度重視中美關係，新的一年願與美方持續引領中美關係這艘「大船」穿越風浪、平穩前行，多辦大事、好事。

習近平提中美重要議程 盼2026年成為合作共贏一年

習近平表示，美方有美方的關切，中方也有中方的關切，中方一向「言必信、行必果、說到做到」。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就能找到解決彼此關切問題的辦法。他也提到，今年中美兩國各自都有重要議程，中國將展開「十五五」規劃開局，美國則將迎來建國250周年，雙方並將分別主辦亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議及二十國集團（G20）峰會。

廣告 廣告

習近平指出，雙方應依照既有共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，逐步累積互信，走出一條正確相處之道，並期盼2026年能成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。

習近平重申台灣問題立場 籲美方慎重處理對台軍售

針對台灣議題，習近平強調，台灣問題是中美關係中「最重要的問題」，台灣是中國領土的一部分，中方必須捍衛國家主權與領土完整，並要求美方慎重處理對台軍售問題。

更多三立新聞網報導

勞動部發錢了！失業補助升級「最高可領6萬元」 申請資格一次看

才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢

政府強硬出手！劉世芳宣布「內政部未來不提供李貞秀調閱機密文件」

新年將至！命理師示警除夕前「8類物品」快丟掉：以免走霉運

