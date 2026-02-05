川普、習近平通話引熱議 他看內容笑翻：談台灣都在打哈哈

川普、習近平通話引熱議。（翻攝《新華社》官網）

美國總統川普4日與中國國家主席習近平進行對話，雙方針對各項「重要議題」進行討論，當中也包含了台灣。對此，政治工作者周軒昨（5）日發文說，只看台灣的部分，「川普的說法就是打哈哈」。

川普與習近平談了什麼？

川普4日分別與習近平、俄羅斯總統普丁通話。其中習近平的部分，2人談論了貿易、能源、台灣、伊朗和俄羅斯在烏克蘭的戰爭等議題。雙方也承諾，在「動盪」的國際環境下加強雙邊關係。

另外，中媒《新華社》指出，台灣的部分，習近平有在對話中說，台灣的統一仍然是北京的首要任務。他還強調，台灣是中美關係中最重要的問題，「美國在對台軍售上的問題需要非常謹慎」。

對台部分「川普打哈哈」？

川普則說，美國重視中方在台灣問題上的關切，願和中方保持溝通，在自己任內保持中美關係良好穩定。對此，周軒則說，川普的說法就是打哈哈，習近平對台的意見，沒有得到任何正面回應，「《新華社》放這段出來，不知道他們總編輯會不會被抓走」。

