川普、習近平通話提及台灣 賴清德：美中台關係維持四個不變

美國總統川普與中國國家主席習近平昨(4)日晚間再度通話，談話內容提及台灣議題，中方重申台灣是中國一部分，而川普僅表示雙方交談愉快。對此，總統賴清德今(5)日表示，台灣向來關注中美的互動，這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。

川普與習近平昨日再度通話，川普發文表示，通話內容提到台灣、烏克蘭戰爭跟伊朗局勢。中方則表示，習近平在通話中強調，台灣是美中最重要問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去，美方務必慎重處理對台軍售問題。

對此，賴清德今日受訪時回應，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。賴清德指出，第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變。

第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。賴清德表示，希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家，「讓我們一起攜手前進，我們國家一定可以越來越好。」

