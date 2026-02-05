川普、習近平通話談台灣議題！美台政策未改變

中國國家主席習近平與美國總統川普於2月4日晚間進行電話會談，這是兩國領導人時隔2個多月後的再度對話。根據中國官媒央視及新華社報導，習近平在通話中明確表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題。

習近平強調，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。他特別警告美方務必慎重處理對台軍售問題。值得注意的是，美國去年11月批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，為川普第二個總統任期首次對台軍售。

在通話中，習近平表示高度重視中美關係，願與川普繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行。他指出，美方有美方的關切，中方有中方的關切，中方言必信、行必果、說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。

習近平提到，今年中美兩國各自都有不少重要議程。中國「十五五」規劃開局起步，美國將迎來建國250周年，兩國將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議、二十國集團領導人峰會。他呼籲雙方要加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。

川普在通話中表示，美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。他表示與習近平有著偉大的關係，很尊重習近平。在兩人引領下，美中在經貿等領域進行良好互動。川普強調樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。他重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在其任內保持美中關係良好穩定。

川普隨後在自家社群媒體平台「真實社群」發文，表示與習近平進行非常好的通話，討論許多重要議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄烏戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付等議題。

同日稍早，習近平也與俄羅斯總統普丁進行視訊對話，強調今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30週年，雙方達成持續強化合作的共識。

