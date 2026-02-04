川普、習近平通話談台灣！中國點名對台軍售

即時中心／梁博超報導第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統府今（3）日舉行記者會說明台美合作進展與後續推動方向。外交部長林佳龍指出，台美在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」。外交部將持續與美保持密切溝通協調，以「台灣模式」對接美國各項經貿科技政策，建立更具延續性的台美合作，壯大台灣產業的國際影響力，進而拓展台灣的國際空間，實現賴總統「經濟日不落國」的願景。林佳龍表示，上週在外交部、經濟部、數發部、教育部、國科會及駐美國代表處等單位的努力下，以及在美國政府的重視與支持下，第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」順利圓滿完成。林佳龍強調，EPPD是2020年川普總統第一任期內建構的台美經濟外交對話平台，五年為期，2024年在賴總統指示下，爭取再延長第二期，在外交部與經濟部合作之下，也進行雙部長、雙部會跟美國相關部門的對話，現已成為台美當前針對經濟外交與科技合作最重要的高層對話機制。在行政院經濟外交工作小組的指導與協調下，這個小組由卓榮泰院長召集，是因應賴總統經濟戰略的執行小組，讓EPPD成為台美間跨部會且涵蓋多元領域的重要經濟外交與科技合作交流平台。外交戰略與美國高度契合 林佳龍：台美是共生夥伴關係本次對話，台灣特別集合各部會高階資深官員赴美進行實體談判，外交部特別感謝美國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）所領導的團隊積極與我方協調合作，正式會議前也進行了三次準備工作；在我方設定的四大支柱議題下，跟他們直接擬定此次對談的議程。這次對談達致多項具體進展，朝向建構繁榮、安全、創新驅動的台美全方位夥伴關係邁進。林佳龍強調，台灣外交戰略與美國高度契合，緊密的產業連結展現台美之間緊密的共生夥伴關係，這個字眼也是經濟事務次卿海柏格特別強調的，就是所謂的「symbiotic partnership」，把台灣視為共生的夥伴關係。林佳龍回顧，去年年初為回應川普總統提出的「美國優先」貿易及投資政策，並落實賴總統所指示的「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」整體戰略，他在與產業界密切交換意見後，多次率隊到美國訪問，提出「台美聯合艦隊」的合作模式，就是賴總統指示的「台灣投資美國隊，美國投資台灣隊」雙向投資，透過貿易及供應鏈擴張，形成台美的共生夥伴關係。林佳龍指出，這也是外交部秉持賴總統指示推動的「經濟外交」及「榮邦計畫」八大旗艦項目所展現的成果，整合安全、經濟、科技、民主韌性、國際合作，並納入私部門參與，公私協力，這樣的政策方向與戰略理念，與美國國務院現在致力推動的「商業外交」高度一致。此外，面對地緣政治板塊快速變動的衝擊，AI與半導體供應鏈正逐步打破過去以成本為導向的配置邏輯，轉而重視安全、可信與韌性，加速建構非紅供應鏈。美國政府在去年7月提出了「人工智慧行動方案」（AI Action Plan），我們高度重視、與他們進行對接，也擘劃包括因應美方三大支柱的政策內容，包含AI創新、基礎建設及國際合作。林佳龍強調，特別是在第三個支柱「國際合作」方面，台灣與美國國務院接續在去年所召開的「矽盛世」（Pax Silica）倡議，由數發部政務次長侯宜秀代表參加，我本身也往返美國多次，也設定此次EPPD在關稅談判後，就供應鏈擴張進一步建立更緊密的合作關係。在這個背景下，本次EPPD台美雙方就針對如何強化經濟安全、建構非紅供應鏈等議題深入交換意見，外交部也在會中提出台美雙方在拉丁美洲等友邦及菲律賓等第三國的具體合作方向與規畫，獲得美方正面回應。簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」 林佳龍：凸顯台灣在全球AI供應鏈關鍵角色最重要的成果，就是台美在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，台灣將與國際夥伴共同建立以信任、技術互補、共同利益，以及打造更繁榮未來為基礎的經濟安全秩序，這份聯合聲明凸顯台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」（symbiotic partnership）。就像賴總統所說的，台灣和美國是彼此創造繁榮未來不可或缺的夥伴，同時EPPD所帶來的成果也是逐步落實總統所提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。有關後續的工作方向，林佳龍提到，台灣具備世界級製造實力與高度成熟的供應鏈整合能力，美國則擁有無可取代的創新生態系及關鍵核心技術。台美若能強強聯手，將可把技術、資金及人才更緊密地串連起來，這樣的合作模式不但有助我國供應鏈廠商布局美國市場，形成產業聚落，也能充分展現AI供應鏈垂直整合的競爭優勢。外交部將持續與美國政府保持密切溝通與協調，以「台灣模式」對接美國各項經貿科技政策，建立更具延續性的台美合作；並透過行政院既有的「經濟外交工作小組」及「台美經貿工作小組」等機制，與相關部會共同深化台美雙向投資，與「矽盛世」倡議形成相互加乘的連結，以壯大台灣產業的國際影響力，進而拓展台灣的國際空間，實現賴總統「經濟日不落國」的願景。今年適逢美國建國250週年，也是台灣總統直選30週年的關鍵歷史時刻。林佳龍認為，台美奠基於自由、民主與法治等共同價值，已建立深厚且多元的合作夥伴關係。展望未來，期盼雙方在既有良好基礎上，持續透過密切溝通與交流，進一步深化各領域的合作，共同為人民創造更安全、更繁榮的未來。原文出處：快新聞／台美「矽盛世宣言」展現共生夥伴關係 林佳龍：實現賴總統「經濟日不落國」 更多民視新聞報導多位美政要批評「民眾黨自提國防預算」！律師：難以取信國際社會李貞秀認了！申請放棄國籍「中國機關不受理」 竟又要內政部做這事親中的報應？世衛組織慘了「恐將裁員25%」 兩國家撤資成為關鍵

