川普、習近平通話談台灣 賴清德：美中台關係維持4個不變

總統賴清德今天表示，台灣向來關注中美互動，美中台三邊關係仍維持「四個不變」。（資料照片／陳愷巨攝）



美國總統川普與中國國家主席習近於台灣時間昨（4日）再度通話，談話中觸及台灣議題。中方重申台灣屬於中國，美方則未就相關內容多作說明。對此，總統賴清德今天（5日）回應表示，台灣向來關注中美互動，但此次通話並未改變整體局勢，美中台三邊關係仍維持「四個不變」。





川普在社群平台發文指出，與習近平的通話內容涵蓋台灣、烏克蘭戰爭及伊朗局勢等，並形容這是一通「時間很長、內容深入」的對話；中方則發布新聞稿表示，習近平在通話中強調，台灣問題是中美關係中最重要的議題，重申台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權與領土完整，並要求美方慎重處理對台軍售問題。

對此，賴清德今天受訪時回應，台灣一向關注中美互動，台美之間也維持良好的溝通管道。

賴清德強調，在此次中美領袖對話後，美中台三邊關係仍維持四個不變：第一，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，這項事實不變；第二，美國依《台灣關係法》及「六項對台保證」的承諾不變。





第三，美國基於國家安全與國防戰略，結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。他也呼籲國人支持政府、支持國家，「讓我們一起攜手前進，我們國家一定可以越來越好」。

