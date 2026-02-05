川普、習近平通話談台灣 賴清德：美、中、台關係維持「4個不變」

川普、習近平通話談台灣，賴清德表示，美、中、台關係維持「4個不變」。（鏡報鄒保祥）

美國總統川普昨（4）日與中國國家主席習近平進行對話並討論多項議題，當中也包含了台灣。對此，總統賴清德今天受訪時指出，「美中台三邊關係維持4個不變」。

川普、習近平對話談台灣

中媒《新華社》指出，習近平在與川普的對話中有說，台灣的統一仍然是北京的首要任務。他還強調，台灣是中美關係中最重要的問題，「美國在對台軍售上的問題需要非常謹慎」。

美中台三邊關係維持「4個不變」

對此，賴清德今日上午受訪時指出，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，「這一次中美領袖的對話，在美中台3邊關係維持「4個不變」。

賴清德說明，第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變。

賴清德表示，第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

賴清德也強調，希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家，「讓我們一起攜手前進，我們國家一定可以越來越好。」

