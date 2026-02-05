川普、習近平通話「提到台灣」！ 白宮官員怎麼說？

川普和習近平4日通電話，內容提及台灣。（翻攝白宮官網）

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平4日通話，討論議題涵蓋貿易、軍事、台灣、俄烏戰爭及中東局勢等。對於通話是否觸及台灣議題，白宮官員回應，美國對台政策並未改變，仍以《台灣關係法》、美中三公報及對台六項保證為基礎。

川普4日在自家社群媒體「真實社交」發文指出，與習近平的通話內容涉及多項國際與經貿議題，包括台灣情勢，但未進一步說明細節。中國官媒《新華社》報導稱，習近平在通話中，強調台灣議題是中美關係中最重要且最敏感的問題，呼籲美方審慎處理對台軍售。川普則表示，美方重視中方在台灣議題上的關切，將致力維持美中關係穩定。

對此，一名白宮官員向《中央社》以背景方式回應表示，在美國一中政策框架下，美國行政部門與台灣海峽兩岸的互動方式，與川普第一任期時並無不同。官員指出，美國一中政策是以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為基礎，「我們的對台政策沒有改變」。

事實上，這並不是川普重返白宮後首度與習近平通話，去年11月底，兩人曾就俄烏戰爭、芬太尼及農產品貿易等議題交換意見。當時川普未在公開發文中提及台灣，但中方媒體同樣指出，習近平曾向美方闡述在台灣議題上的原則立場。

《台灣關係法》是美國因應台美斷交而制定的國內法，規範雙方在安全、軍售及經貿等層面的往來；對台六項保證則明定美國不會終止對台軍售、不改變對台主權立場，也不施壓台灣與中國進行談判，構成美國對台政策的重要依據。

