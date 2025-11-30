川普、習近平、高市早苗熱線說了什麼？明居正：談的都是誰來決定兩岸關係

繼南韓川習會後，美國總統川普和中國國家主席習近平24日晚間再度通話，隨後又與日本首相高市早苗通話，引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，川習通話和川高通話談論的都是誰來決定兩岸關係。台灣雖然沒做任何事或犯錯，但因台灣是熱點，大國間認為台灣相當重要，所以常會被提起。

明居正指出，背後牽涉到國際秩序的問題，世界大部分時間都存在國際秩序，國際秩序是個相當抽象的概念，卻非常真實。國內秩序為政府提供，國際上沒有共同政府，聯合國為國際組織，權力來自於全球將近200個主權國家站在自願的立場上，將一小部分權力讓給聯合國，但當聯合國做了某個決定對某個國家不利時，該國家便會拒絕接受。因此當聯合國的權力和國家主權對立時，國家主權仍大於聯合國的權力。維持國際秩序通常有兩種辦法，第一，有一個國家非常強大，故而可管理秩序；第二，有多個國家互相制衡，各國將把現狀固定，形成國際秩序。

明居正續指，一個國家在國際社會上非常重要，使得有兩個以上的國家對其大感興趣，並分別從不同的角度接近， 該國就變成熱點。台灣即為熱點，夾在美中之間，故而空前難受，空前安全。若美國認為台灣這個熱點非常重要不能放棄，在發生任何事或可能發生任何事情時，美國都要進行，這也就是美中日通話的原因。

明居正表示，針對美中日通話，現在存在兩種說法，一為習近平打電話給川普，要求川普管管高市早苗，二為川普看情況不對，先打電話給習近平表示沒有變動，讓習近平安心，再打電話給高市早苗，讓其等到明年4月川習會面後再有下一步動作，高市早苗同意川普的做法，但要求對外宣稱兩人未談過此事。

明居正說明，強國定義不見得是地理位置，強國定義是當能將力量投射到當地，而改變當地現狀或影響其行為時，便是強國。目前美國是第一強國，因此兩岸關係是美國決定的，因為美國是第一強國，除非美國認為此處與美無關。若兩岸關係是美國看重且時時刻刻掛在嘴上的，中共便沒有權利定義兩岸關係，因此無論川習通話還是川高通話，環繞的都是如何或誰來決定兩岸關係。

