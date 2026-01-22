川普：聯準會主席候選人篩選剩一人 「這一位」表現出色

貝萊德集團全球固定收益投資長雷德，是川普考慮的聯準會主席人選之一。路透社



美國總統川普21日表示，對於聯邦準備理事會（Fed）主席繼任人選，他已接近做出決定。他對貝萊德集團（BlackRock）全球固定收益投資長雷德稱讚有加，並稱希望白宮首席經濟顧問哈塞特留任現職。

川普在瑞士達沃斯接受CNBC採訪時表示，聯準會主席候選人已減為三位，「但我心中可能只剩下一位」。

川普表示，目前考慮的三位候選人都很優秀，並稱雷德（Rick Rieder）在面談時的表現「非常出色」。

談到哈塞特（Kevin Hassett）時，川普說：「說實話，我其實希望他能繼續留在原位。我不想失去他，他在電視上的表現很不錯。」

財政部長貝森特（Scott Bessent）20日表示，他預計川普將在達沃斯世界經濟論壇年會後決定聯準會主席繼任人選，且候選名單已縮減至四人，即白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、前聯準會理事華許（Kevin Warsh）、聯準會理事華勒（Christopher Waller），以及貝萊德集團的里德。

川普21日再次批評鮑爾降息動作太慢，也質疑他領導聯準會的整體表現。

川普表示，他希望任命的聯準會主席要像前主席葛林斯潘（Alan Greenspan）一樣。他認為，強勁經濟成長不一定會引發通膨或必須升息，並對市場的反應表示不滿。

川普說：「以前，只要經濟數據好時，好消息一公布，股市就會上漲。現在，每次好消息發布，股市都會下跌，因為他們都認為會升息。」

不過，葛林斯潘上週與其他前高層財政官員同聲譴責，不滿川普政府對聯準會現任主席鮑爾（Jerome Powell）展開刑事調查。

由於聯準會未如川普所願大幅降息，鮑爾長期遭川普批評。近日司法部更對鮑爾發出傳票，針對聯準會總部翻修案對他展開調查。

鮑爾表示，自己遭遇刑事調查威脅，是因為聯準會根據對公共利益的最佳判斷設定利率，而非按照總統的偏好行事。

鮑爾是在2017年獲川普提名出任聯準會主席，之後又獲前總統拜登（Joe Biden）任命。他的主席任期將於今年5月結束，但他的聯準會理事任期至2028年。

川普稱，如果鮑爾決定在2028年才卸任理事，會活得「不怎麼快樂」。鮑爾則對未來的計畫保持沉默。

川普說：「我覺得他想離開。我們等著看吧。如果他留下，就留下。」

