川普：自己是澤連斯基唯一的籌碼 阻止了第三次世界大戰

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）稍早接受《紐約時報》（The New York Times）專訪時表示，自己是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）唯一的籌碼，在他自己的介入下俄羅斯全面侵略烏克蘭的這場戰爭非但沒有演變成第三次世界大戰，反而讓美國得利。

川普在接受《紐約時報》採訪時談到烏克蘭總統澤連斯基時表示：「如果沒有川普，那件事將會是一場徹底的災難，他自己也心知肚明。」

《紐約時報》一名記者在專訪時提醒川普，今年2月，他在橢圓形辦公室曾對澤連斯基說：「你沒有籌碼。」

川普回應說：「沒錯。他確實沒有籌碼。從一開始他就沒有——他從一開始就沒有籌碼，」並補充說澤連斯基現在還是沒有籌碼。

川普指出，烏克蘭領袖目前「只有一樣東西」——那就是唐納德·川普本人。

川普說：「如果沒有川普，那件事將會是一場徹底的災難，他自己知道，歐洲領袖們也知道，所有人都知道。」

川普強調，華府正在「盡我們所能」，而且俄羅斯侵烏戰爭沒有時間表。這位美國總統表示，如果沒有他的介入，「那場戰爭可能會演變成第三次世界大戰」。

在訪談中，川普被問及，如果普丁拒絕「20點和平計畫」或拖延談判，他是否願意重新武裝烏克蘭。

川普回答說：「我不想這麼說。我不想讓自己處於可以這樣說的境地，因為我有義務盡力挽救生命。」

川普還表示，這場戰爭「沒有給我們帶來任何損失」，美國現在反而從中獲利。 「我把武器賣給他們，他們付的是原價。我甚至不直接賣給他們，而是賣給北約。」

川普補充說，他希望「每月拯救25,000到3萬人的生命」，指的是衝突造成的傷亡。

當被問及和平協議的時間表時，川普說：「我們正在盡最大努力。我沒有具體的時間表。」

上週，川普聲稱美國是唯一一個令俄羅斯和中國「既畏懼又尊重」的國家。他強調，「如果沒有自己的干預，俄羅斯現在就會佔領整個烏克蘭。」

