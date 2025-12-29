川普：與澤倫斯基「非常接近」達成停戰協議 願親赴烏國會遊說

美國總統川普28日表示，他與烏克蘭總統澤倫斯基在結束俄烏戰爭的談判上「越來越接近，甚至可能非常接近」達成協議，但也坦言，烏克蘭東部爭議地區「頓巴斯」的未來，仍是尚未解決的關鍵難題。

美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左），28日在海湖莊園會談後舉行聯合記者會。 （圖／美聯社）

《路透社》報導，這場「川澤會」當天在佛州川普（Donald Trump）的海湖莊園（Mar-a-Lago）會晤，並於會後共同出席記者會。川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）均表示，和平談判在兩項最棘手的議題上取得進展，包括對烏克蘭的安全保證，以及東部頓巴斯（Donbas）地區的歸屬問題。

不過，雙方並未透露太多細節，也未設定完成和平協議的具體時程，川普僅表示，「幾週內」就能看出談判是否成功，並指出仍有數個涉及領土的「棘手問題」有待解決。

澤倫斯基說，雙方已就烏克蘭的安全保證達成共識，但川普則態度較為保守，稱相關安排「已完成約95%」，並預期歐洲國家將在美國支持下，承擔「相當大一部分」的安全責任。

在領土問題上，川普與澤倫斯基皆指出，頓巴斯問題尚未定案，但川普稱「方向正朝正確方向前進」。報導指出，美方曾提出若烏克蘭撤離該區，將設立「自由經濟區」作為折衷方案，但實際運作方式仍不明朗。

報導表示，澤倫斯基強調，任何和平協議都必須經烏克蘭國會批准，或交由全民公投表決。川普則表示，若有助於促成協議，他願意「親自向烏克蘭國會說明」。

