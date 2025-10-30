川普：與習近平「強烈地」討論俄烏 但未提「暫停跟俄買油」
美國總統川普表示，他今在南韓釜山與大陸國家主席習近平會晤時，雙方就俄烏戰爭進行「非常強烈（very strongly）討論」，並同意合作尋求結束戰事的途徑，但他證實，雙方並未提及大陸是否暫停購買俄羅斯石油。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，川普（Donald Trump）在「習川會」結束後，搭乘空軍一號返美，在機上對媒體作上述表示。他指出，「我們一致認為這場戰事陷入僵局，有時你得讓他們打，但（習近平）會幫我們，我們會在烏克蘭問題上合作。」川普指出，「我們能做的不多，但會一起努力。」
至於會談中，雙方是否討論中國大陸購買俄羅斯石油的問題，川普表示，雙方並沒有提及。
川普上週對兩家主要俄羅斯石油公司實施制裁，導致部分中國大陸與印度企業取消或暫停進口訂單。迄今為止，全球人口最多的兩個國家多半未理會川普早先要求停止購買俄羅斯石油的呼籲。
報導表示，截至目前，美中兩國政府均未公布有關這次會晤的官方聲明或具體協議內容。
