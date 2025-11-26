川普：與高市早苗進行良好對話 習近平大致同意加速購買美商品

美國總統川普(Donald Trump)25日表示，他與日本首相高市早苗進行了一次「良好的對話」，並且有信心她將成為傑出的領袖。

川普在空軍一號上告訴記者：「我們有良好的關係，新首相和我」，「她非常聰明，她非常強大，她將成為一位傑出的領袖。」

高市早苗25日表示，川普在電話中告訴她「隨時打給我」。這是自從高市早苗發表如果中國武力犯台可能引發日本採取軍事行動的發言後，美日領袖首次通話。高市早苗的發言也導致日中關係惡化。

另一方面，川普也提到他在24日與中國國家主席習近平的通話中，敦促習近平加速且增加北京購買美國商品，而習近平「大致同意」。

川普說：「我跟他說，我希望你們買得更快一點，我希望你們買更多。他大致同意這麼做」，「我認為我們習主席的行動將讓我們非常驚喜。」(編輯：鍾錦隆)