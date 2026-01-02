川普：若伊朗殺害示威者 美國將前往救援

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）在伊朗因經濟困境爆發反政府示威潮之際，美國總統川普（Donald Trump）今天警告，若伊朗殺害示威者，美國將前往救援。

伊朗近日再度爆發反政府示威，起初是德黑蘭部分商家業者因貨幣大幅貶值而發起抗議，隨後示威擴散至學生、工人及全國各地的社會不同群體。

伊朗媒體報導，昨天在3座伊朗城市合計有6人在示威衝突中喪生。這是伊朗近日爆發示威潮以來，首度傳出死亡案例。

川普今天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）表示：「如果伊朗開槍並暴力殺害和平示威者，這是他們一貫的做法，美國將前往救援。」

他還指出：「我們已經蓄勢待發。感謝各位對此事的關注！」（編譯：陳正健）1150102