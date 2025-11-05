川普「被釘十字架」現身藝廊！雕塑逼真嚇壞路人 英藝術家駭世創作曝光：聖人還是罪人？

英國藝術家梅森・史托姆創作的《聖人還是罪人》，將川普以橘衣囚犯造型釘上十字架，引發宗教與政治雙重爭議。（翻攝自X/ Manuel Cadonau）

政治藝術玩太大！美國總統川普（Donald Trump）又登上國際焦點！這次不是競選，而是被「釘上十字架」。英國藝術家梅森・史托姆（Mason Storm）推出一座驚世駭俗的雕塑——川普身穿橘色囚衣、被五花大綁在白色十字架上，神情平靜卻詭異。這座逼真到讓人毛骨悚然的作品，名字就叫《聖人還是罪人？（Saint or Sinner）》。

川普版「耶穌受難像」 真實細節讓人起雞皮疙瘩

這座雕像早前曾在奧地利維也納展出，上週六（1日）起現身瑞士巴塞爾一家藝廊。川普雕像閉眼沉靜，雙手雙腳被固定在白色軟墊十字架上，橘色囚衣象徵「罪」，而姿態卻又宛如耶穌受難的「聖潔」。宗教與政治意象碰撞，引爆熱烈討論。

畫廊原計畫要在巴塞爾中央車站展出，但主辦方臨時撤換地點，怕嚇壞路人。畫廊負責人布雷茲尼克（Konrad Breznik）坦言：「它的真實感太可怕，連皺紋、皮膚紋理都像真人。」

據統計，光是開展首日就有超過3,000人湧入參觀。瑞士媒體《20分鐘》訪問現場觀眾，反應分成兩派，一名基督徒民眾表示：「看到川普這樣的形象真的讓人心痛。」但也有人大讚這是政治藝術的極致，「這根本是對權力的諷刺，沒有人被羞辱，只有現實被放大。」

藝術家回應：「讓人思考誰才是真正的罪人」

創作者史托姆在受訪時表示，作品的目的不是單純挑釁，而是想讓觀眾反思：「我們崇拜的政治人物，究竟是聖人還是罪人？」他強調藝術的任務就是「製造不舒服的真相」。

