川普：襲1毒品裝載點 委內瑞拉境內首遭美攻擊

美國總統川普29日表示，打擊委內瑞拉一處裝載毒品的碼頭，但拒絕透露詳情。對此，CNN獨家報導，這起行動中，由美國中情局CIA對當地一處港口，展開無人機襲擊，這是美國已知首次對委內瑞拉境內目標展開行動，先前，都在國際水域展開行動。美軍6個多月以來，已對加勒比海和東太平洋海域，約30艘疑似運毒船隻，展開襲擊，造成至少107人死亡。

美國總統川普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）斡旋烏俄戰爭，也斡旋以色列和哈瑪斯間的戰鬥，但他的重心，依舊圍繞在美洲大陸上。川普29日宣佈，打擊南美洲國家委內瑞拉的一處毒品裝載點。

美國總統 川普：「在碼頭區，有一起大規模的爆炸，他們在那一區，用船裝載毒品。他們用船裝載毒品。因此，我們打擊那些船隻，現在我們打擊船隻所在的地區。這是他們的大本營，他們的大本營，它即將不再是了。」

各界關注具體是由誰執行。

記者 vs. 美國總統 川普：「請問設施是由美軍摧毀的嗎？還是其它實體，如美國中央情報局CIA？我不想要說，我知道是誰幹的，但我不想要說是誰。」

川普三緘其口，因為牽一髮，動全身的細節就藏在這裡。

CNN主播：「CNN獨家。2名消息人士告訴CNN，本月稍早，美國中央情報局(CIA)對委內瑞拉的一處港口設施，展開無人機襲擊。一旦屬實，這標誌著美國已知，首次對委內瑞拉境內的目標展開行動。」

一起爆炸，足以讓美委緊張局勢升溫。CNN獨家報導，遭擊中的，是一個偏僻港口，美國政府相信，它正是被美國認定作恐怖組織，委國黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的據點。當時，沒有任何人在港口，因此沒有傷亡。

對此，被點名的美國中央情報局（CIA）拒絕評論，白宮和美軍南方司令部（US Southern Command, SOUTHCOM）沒有回應，而特種作戰司令部（Special Operations Command, SOCOM），被指出曾提供情報協助，他們予以否認，表示並沒有提供任何協助。另一方面的委內瑞拉，尚未確認任何設施遭到摧毀。

上周，川普上WABC廣播節目時，就已經率先宣佈。

美國總統 川普(12.26)：「他們(委內瑞拉)有一個大的設施，就是那些運毒船的母港。兩個晚上前，我們已經摧毀它。」

針對這恐怕是美國中央情報局的傑作，軍事專家也認同，稱這是一次隱蔽行動。

美國退役空軍上校 萊登（Cedric Leighton）：「如果要我猜的話，我會說，這是川普基於任何理由，選擇揭露的一起隱蔽行動。通常有這種行動時，他們(美國各個單位)很快就會主動揭露，對船隻、坦克的任何襲擊，或是國土安全部會延伸說明什麼細節，這往往都是公開的。然而，在這個事件上，執行行動的單位卻不發一語，這真的指向是一起隱蔽行動，由CIA或同等機構所展開。」

先前，美國對委內瑞拉運毒船隻的打擊，都在國際水域。美軍29日也表示，在東太平洋的國際水域，對一艘涉嫌運載毒品的船隻發動空襲，擊斃2名男子。軍方表示，行動中沒有美國人員受傷。

美國六個多月以來，用軍事肌肉，升級對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的施壓行動，打擊毒品走私，並要馬杜洛下台。目前，已對加勒比海和東太平洋海域，約30艘船隻發動攻擊，造成至少107死。對此，川普也宣稱，美國的這一切行動合法，無需國會授權。

記者 vs. 美國總統 川普(12.18)：「總統先生，您在對委內瑞拉毒梟進行境內打擊時，會否尋求國會授權？我不介意告知他們，但你知道，這沒什麼大不了的，我並非要和他們說不可。」

新一批的美國軍機，28日也被直擊抵達臨近委內瑞拉的美國屬地波多黎各（Puerto Rico）。今年8月起，美軍已在加勒比地區集結一支龐大的軍事力量，包括一艘航母、戰鬥機和其他軍艦，這是自冷戰結束以來的最大規模。美國也已授權CIA，在當地進行秘密活動。

另一方面，馬杜洛出席國軍玻利瓦爾國民軍（National Bolivarian Armed Forces）的年終致敬活動。

委內瑞拉總統 馬杜洛：「每一個讚美詩、每一面國旗，每一個標誌，都是我們超過200年的歷史結晶。我們軍隊有一個光榮歷史，他們是解放、人文主義和所向無敵的戰士。」

面對美國的軍事手段，馬杜洛誓言捍衛主權和領土完整。

