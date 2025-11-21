川普：要求烏克蘭下周四前接受28點和平計畫

俄烏戰爭延燒至今，有報導指出，美俄日前向烏克蘭總統澤倫斯基提出28點和平計畫，華盛頓郵報指出，美國白宮正施壓烏克蘭在感恩節之前簽署這項提案，否則將失去美國的支持；美國總統川普21日受訪時也表示，下周四（27日）看起來是適當的期限。

華盛頓郵報報導指出，美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）20日向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出白宮特使威科夫與俄羅斯特史德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）共同擬訂的28點和平協議。

報導表示，該計畫被揭露的內容觸及到不少烏克蘭的紅線，包括大幅裁軍、割讓俄國未占領的領土等；澤倫斯基21日向烏克蘭全國發表演說，稱烏克蘭正面臨歷史上最艱難的時刻，指烏克蘭可能面對非常艱難的抉擇。

對此，川普21日接受福斯廣播訪問時則說，他認為烏克蘭很快會失去那些未被占領的領土；川普也說，俄國不會再挑起戰火，指俄軍在俄烏戰場上遭到重擊；川普也認為說，美國給予烏克蘭最精良的武器，不過他也稱讚烏克蘭軍隊非常勇敢。

川普說，對俄國的制裁仍會繼續，他不打算撤回任何制裁。

對於烏克蘭接受和平計畫的期限，川普說，他過去設定過很多期限，通常如果進展良好，通常會延長期限，但他認為下周四是適當的時間點。

