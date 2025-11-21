川普：要求烏克蘭下周四前接受28點和平計畫
俄烏戰爭延燒至今，有報導指出，美俄日前向烏克蘭總統澤倫斯基提出28點和平計畫，華盛頓郵報指出，美國白宮正施壓烏克蘭在感恩節之前簽署這項提案，否則將失去美國的支持；美國總統川普21日受訪時也表示，下周四（27日）看起來是適當的期限。
華盛頓郵報報導指出，美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）20日向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出白宮特使威科夫與俄羅斯特史德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）共同擬訂的28點和平協議。
報導表示，該計畫被揭露的內容觸及到不少烏克蘭的紅線，包括大幅裁軍、割讓俄國未占領的領土等；澤倫斯基21日向烏克蘭全國發表演說，稱烏克蘭正面臨歷史上最艱難的時刻，指烏克蘭可能面對非常艱難的抉擇。
對此，川普21日接受福斯廣播訪問時則說，他認為烏克蘭很快會失去那些未被占領的領土；川普也說，俄國不會再挑起戰火，指俄軍在俄烏戰場上遭到重擊；川普也認為說，美國給予烏克蘭最精良的武器，不過他也稱讚烏克蘭軍隊非常勇敢。
川普說，對俄國的制裁仍會繼續，他不打算撤回任何制裁。
對於烏克蘭接受和平計畫的期限，川普說，他過去設定過很多期限，通常如果進展良好，通常會延長期限，但他認為下周四是適當的時間點。
更多udn報導
8500萬豪宅「現金一次付清」 神秘富豪細節曝
金正恩談處決姑丈細節？北韓叛官揭血腥內幕
麥當勞奶昔復出 他喝半杯曝：才知道為何停賣
讓人不想再去？一票人點1國：食物、景點沒特色
其他人也在看
法新社：川普版俄烏和平計劃 要求烏克蘭讓頓巴斯
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）根據法新社今天獲得的草案顯示，美國總統川普支持的一項28點俄烏和平計劃，將要求烏克蘭把東部頓巴斯（Donbas）地區讓予俄羅斯。中央社 ・ 23 小時前
台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光
花蓮監獄人員日前巡邏發現，有無人機飛進監所空投兩顆排球，仔細查看，內部竟藏威士忌與檳榔等違禁品。獄方會同花蓮警方循線查獲...聯合新聞網 ・ 1 小時前
俄稱重奪烏東關鍵城市！ 川普再拋28點終戰計畫
俄羅斯持續趁冬季，往烏東推進，最新宣稱，重新奪下哈爾科夫州的「庫皮揚斯克」，與此同時，美國再拋出，新版28點和平方案，內容似乎卻還是要烏克蘭割地和談，而且不能加入北約。目前烏克蘭總統澤倫斯基，也正在基輔接見美國代表團，歐洲方面則重申，任何談判，都需要有歐洲和烏克蘭加入。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
林姿妙涉貪案二審 被告黃志良出庭 (圖)
前宜蘭縣府建設處代理處長黃志良（右）涉及宜蘭縣長林姿妙等人貪污案，一審獲判無罪，二審台灣高等法院20日開庭，黃志良在律師陪同下出庭應訊。中央社 ・ 1 天前
反制公投綁大選 綠奇招：投票前1日也放假
[NOWnews今日新聞]立法院院會今（21）日預計處理《公民投票法》修正草案，藍白主張恢復過去公投綁大選，讓公民投票可以與大選同一天舉行，不過民進黨與中選會反對，立法院將進行表決大戰。民進黨立院黨團...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當
（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）烏克蘭與歐洲盟友緊急因應一項美國提出、內容偏向俄羅斯利益的俄烏和平方案之際，美國總統川普（Donald Trump）表示，要求烏克蘭在感恩節前同意這項和平計畫是「恰當的」。中央社 ・ 6 小時前
狂吃青菜還是便秘！ 醫推「這4種食物」：3天就有效
很多人誤以為纖維吃越多越好，不過基因醫師張家銘表示，腸道最需要的，是能溫和刺激、吸水膨脹、又不造成刺激的「可溶性纖維」，而不是大量的纖維，所以吃對食物很重要。他推薦4種食物，3至5天就能對便祕做出改善，明顯有感。鏡報 ・ 2 小時前
喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈
[Newtalk新聞] 據英國《金融時報》 20 日報導，烏克蘭正面臨巨大壓力，被要求迅速接受美俄共同擬定的 28 點和平計畫。而據《每日電訊》報報導，美國總統烏克蘭問題特使基斯·凱洛格已因不滿而氣到丟出辭呈，傳出將於明年一月離任。 烏克蘭官員表示，川普政府已告知澤連斯基及其團隊，白宮正在按照「激進」的時間表推進該提案，以期在年底前結束戰爭。他們稱，美國官員期望澤連斯基在下週四感恩節之前簽署協定，目標是在本月晚些時候在莫斯科展示和平協定，並在 12 月初完成整個進程。 川普的俄烏問題特使凱洛格也透過 X 發布推文，對俄羅斯指控西方國家延長戰爭的言論發起批評，認為真正在延長戰爭的，「只有那個攻擊烏克蘭平民設施的俄羅斯」。 圖：翻攝自凱洛格Ｘ 帳號 這一時間表似乎極不可能實現，因為澤連斯基辦公室的官員表示，有幾點是烏克蘭的明確底線。他們正在制定反提案呈交給美方。 烏克蘭民間社會也可能對任何被視為投降或更有利於莫斯科的協議進行反擊。「這是礦產協議 2.0。」一位烏克蘭高級官員說，他指的是今年早些時候經過數月艱難談判達成的基輔與華盛頓之間備受爭議的協定，該協定賦予美國對烏克蘭關鍵礦產的權利。烏新頭殼 ・ 21 小時前
美俄密商「和平計畫」傳要烏克蘭割讓領土 澤倫斯基回應了
烏克蘭總統澤倫斯基20日表示，他將就一項美國支持的和平計畫，與美國總統川普通話商討。該計畫要求基輔做出痛苦讓步，以結束俄羅斯的入侵。澤倫斯基辦公室證實，已收到這份由美國與俄羅斯官員擬定的和平計畫草案，並將在未來幾天與川普討論「現有的外交機會，以及達成和平所必需的要點」。自由時報 ・ 1 天前
下風處居民注意！廢棄物暫置場大火狂燒一整晚…台南「這5區」慎防空污
台南市後壁烏樹林廢棄物暫置場昨晚（21日）發生嚴重火警，警消出動大量人超前往滅火，受風向影響，環保局啟動空品監測，公布可能影響空氣品質範圍，分別為後壁、白河、柳營、東山及六甲共5區，因現場火勢猛烈，直到深夜才將火勢侷限，火勢尚未撲滅，環保局將持續監控空氣品質。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
川普要烏克蘭一週內接受和平計畫 澤倫斯基：面臨痛苦抉擇
美國總統川普（Donald Trump）週五（11/21）下達最後通牒，要求烏克蘭在一週內接受他終結俄烏戰爭的和平計畫。面對這份外界咸認有利於俄羅斯的方案，烏克蘭總統澤倫斯基表示，國家正面臨「史上最艱難時刻」之一，不是失去尊嚴就是失去關鍵盟友。太報 ・ 1 小時前
高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市...聯合新聞網 ・ 1 小時前
美提俄烏終戰計畫 澤倫斯基已收到、預計與川普通話
（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭政府今天表示，已收到美方提出的「計畫草案」，內容包括結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的提案。中央社 ・ 1 天前
美向澤倫斯基提出和平方案 歐洲反對犧牲烏克蘭
（中央社基輔20日綜合外電報導）美國陸軍部長德里斯科在基輔向烏克蘭總統澤倫斯基提出川普政府的28點和平方案架構，盼重啟俄烏和平談判。因內容涉及烏克蘭割讓領土與限武，歐洲方面表態反對華府這份方案。中央社 ・ 22 小時前
冬天皮膚乾癢超困擾？醫揭洗澡3大地雷 再曝「3步驟保濕法」還你水嫩肌
冬季皮膚乾癢怎麼辦？隨著冷空氣報到，氣溫驟降、空氣濕度降低，許多民眾開始出現皮膚乾燥、脫屑、搔癢等問題。恩主公醫院皮膚科江明哲醫師指出，這些症狀雖看似小事，但若長期忽視，可能演變成慢性濕疹、異位性皮膚炎，甚至引發感染性皮膚炎。醫師建議，當乾癢伴隨紅腫或破皮時，應及早就醫檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
川普版俄烏和平計畫要求「割地裁軍」 澤倫斯基謹慎回應：將與美共商細節
烏克蘭總統澤倫斯基週四（11/20）與到訪的美軍官員會談，討論川普政府擬議的「28點俄烏和平計畫」。他會後表示，將與美方合作擬定計畫細節。先前有消息稱，該計畫草案要求烏克蘭割地裁軍，歐洲國家與烏克蘭部分官員都不支持。太報 ・ 1 天前
美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願
（中央社基輔/華盛頓21日綜合外電報導）知情人士表示，美國威脅將削減對烏克蘭情報分享與武器供應，以迫使其同意由美國斡旋的和平協議框架。烏克蘭總統澤倫斯基表示「持續尊重」川普終結俄烏戰爭的意願。中央社 ・ 7 小時前
國1北上大雅段大貨車撞護欄 駕駛受困、乘客拋飛無生命跡象
國道中山高北上176公里台中市大雅路段，21日晚10時許，發生一起大貨車失控撞上護欄事故，貨車駕駛受困車內，副駕駛座乘客遭拋飛，摔落一旁邊坡，已無生命跡象，國道警方與台中市消防局派員前往救援，處理現場，詳細事故原因有待調查釐清。國道警方調查，25歲吳男駕駛大貨車行駛於中山高北上176公里中線車道，不自由時報 ・ 2 小時前
綠營高雄市長初選4搶1 郭正亮揭這人「低調卻最強」
2026地方選舉腳步逼近，民進黨陸續完成嘉義市、宜蘭、台中、台東、新北等縣市長提名，其中，需辦理初選的嘉義縣、台南市、高雄市受到注目。前立委郭正亮分析高雄市選情，直言賴瑞隆最低調但最強。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
防詐宣導片「新莊郭雪芙」笑容融化網友 170cm大眼正妹女警IG找到了
普發現金1萬元本週開放ATM領取，新北市新莊分局日前與網紅合作，拍攝短影音宣導防詐，提醒民眾切勿聽信電話指示操作ATM領現。不過短片釋出後，參與拍攝的女警「新莊郭雪芙」反而成了網友焦點，IG帳號也馬上找到。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前