川普一見面就嗆習近平「這很不好」 會前會中都是火藥味！

川普一見習近平就嗆，「這樣很不好」。（圖／美聯社）





牽動世界格局的川習會，在台灣時間今（30日）上午10點在南韓釜山進行，雙方濃濃的火藥味，從會議開始前川普就先突襲式宣布恢復核試爆，再延伸到握手同框合照時，在媒體前開嗆一句習進行，「這樣很不好」。

川普在川習會開始前1小時，在Truth Social發文表示，「美國擁有的核武數量超過其他國家，這包括對現有武器進行全面更新和改造，都是在我第一任期內完成的。」

川普說，「鑑於核武的巨大破壞力，我非常不願意這麼做，但別無選擇！俄羅斯位居第2，中國位居第3，但5年內將與美國並駕齊驅，鑑於其他國家的核試驗計劃，我已經指示戰爭部開始以平等的方式進行核武試驗，這一程序將立即啟動。」

廣告 廣告

隨後在川習2人同框合照的時候，川普當著全球媒體的面前表示，「非常高興再見到你，肯定今天會有非常成功的會談，但是習近平是，『非常強硬的談判者，這點不太好』，我們相互之間非常了解。」

在川習會現場有一名媒體記者突然對川普大喊，「為什麼改變核武計畫」川普卻沒有回應。另外在開放會議時，川普則是稱讚習近平是「傑出而受人尊敬的」和「一個偉大國家的偉大領導人」。