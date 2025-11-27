川普「親俄和平計畫」惹黨內怒火！ 議員砲轟特使：收俄國錢的代理人

日前，川普極其白宮團隊發布一項偏袒俄羅斯的烏克蘭和平計畫。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 《路透社》報導，美國總統川普的白宮處理烏克蘭和平計劃的方式，遭到幾位國會共和黨人嚴厲批評，他們認為該計劃偏袒俄羅斯。事件起因於，媒體披露川普特使威特科夫（Steve Witkoff）曾於 10 月 14 日與俄羅斯總統普丁的顧問通話，雙方推動停火計畫，引發支持烏克蘭人士憂心，導致黨內罕見出現政策分歧。

日前，這項由美國制定、長達 28 點的烏俄戰爭終結框架首次曝光，但引發支持烏克蘭的人士擔心，該框架意味著川普政府可能願意施壓基輔簽署一份大幅偏袒莫斯科的和平協議。

參議院軍事委員會共和黨主席羅傑・威克在周五（21 日）聲明中直指該計畫有嚴重問題，並懷疑其能否真正達成和平。《彭博社》周二（25 日）報導披露，川普特使威特科夫與普丁的政策顧問尤里・烏沙科夫（Yuri Ushakov）通話，建議雙方共同推動停火，且普丁應向川普提出此事，相關擔憂進一步加劇。

美媒《Axios》此前已報導指出，一份多達 28 點的草案正在討論中。 圖：翻攝自 X 帳號 @NOELREPORTS

報導指出，共和黨眾議員唐・貝肯（Don Bacon）隨即在社群媒體 X 上發文，指控威特科夫完全偏向俄方，不可信任來主導談判，並質疑其作為「收俄國錢的代理人」，要求將其撤職，儘管共和黨內多數仍支持川普，這些批評在川普近期遭遇政治挫折的背景下，格外引人注目。

共和黨眾議員布萊恩（Brian Fitzpatrick）呼籲調整作法，將前述通話形容為「重大問題」，並指這是「荒謬的脫序操作與秘密會議需要停止的眾多原因之一」。前共和黨參議院領袖麥康奈（Mitch McConnell）也暗示，川普可能需要更換顧問，強調「獎勵俄羅斯的屠戮行徑將對美國利益造成災難性後果」。對此，川普核心圈成員展開反擊，副總統范斯（J.D. Vance）指責麥康奈的評價是「荒謬的攻擊」，川普的兒子小唐納則稱麥康奈「心生不滿，朝我父親發洩」。

美國副總統范斯（J.D. Vance）指責麥康奈的評價是「荒謬的攻擊」。 圖：翻攝自 J.D. Vance 臉書（資料照）

分析人士指出，來自川普所屬政黨的攻擊，加上近期的政治逆風，可能預示著政府面臨更大問題。布魯金斯學會治理研究員史考特・安德森（Scott Anderson）表示，川普和過去九、十個月比起來，在政治上更為脆弱。此外，民調顯示，大多數美國人希望支持烏克蘭抵抗俄國入侵，共和黨也可能著眼 2026 年選舉，屆時國會控制權將受影響，許多險勝選區的共和黨候選人必須吸引獨立選民。

