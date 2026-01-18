川普：該幫伊朗物色新領導人 伊朗人不滿川普「援助喊假」、怒批被利用

編譯張渝萍／綜合報導

在伊朗大規模示威稍稍平息後，美國總統川普（Donald Trump）17日呼籲結束伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）長達37年的統治，川普在接受美媒POLITICO訪問時表示：「是時候為伊朗物色新的領導人了。」

過去3周，全國各地逾3000示威者遭到殺害，川普期間多次威脅德黑蘭當局要進行軍事干預。川普13日呼籲伊朗民眾持續抗議並「接管各個機構」，並稱「援助正在路上」。然而隔天，這位總統卻突然改變立場，表示他已獲知殺戮行為已經停止。

川普：是時候為伊朗物色新的領導人了

POLITICO報導，當被問及美國對伊朗可能採取的軍事行動規模時，川普17日表示：「他（哈米尼）做過最好的決定，就是兩天前沒有處決超過800人。」

川普還稱：「是時候為伊朗物色新的領導人了。」在川普發表這些評論前不久，哈米尼的 X才發布了一連串針對川普的強硬言論，指控這位美國總統應對伊朗境內的致命暴力與動亂負責，「我們認定美國總統對其對伊朗民族造成的傷亡、破壞與誹謗負有罪責。」

在另一則貼文中，他表示川普將暴力團體錯誤描繪成代表伊朗人民，稱這是「令人髮指的誹謗」。

川普：領導力是建立在尊重，並非恐懼與死亡

對於這些貼文內容，川普回應稱，德黑蘭的統治者依靠鎮壓與暴力來治理國家，「作為一個國家的領導人，他真正有罪的，是徹底摧毀了這個國家，並使用前所未見程度的暴力，為了讓國家勉強運作，即使那種運作水準非常低，領導層都應該專注於好好治理國家，就像我治理美國一樣，而不是為了維持控制而一次又一次地屠殺成千上萬的人。」

川普補充說：「領導力是建立在尊重之上，而不是恐懼與死亡。」

川普接著繼續抨擊哈米尼與伊朗的治理體制，「這個人是一個病態的人，應該好好治理他的國家，停止殺害人民。他的國家因為糟糕的領導，成了全世界最不適合居住的地方。」

伊朗示威擴大，政府加大鎮壓力道，以實彈射殺示威民眾。（圖／翻攝自X平台 @MAmirizadeh）

川普反覆說詞已讓伊朗人感到被背叛

然而，川普先前「援助在路上」的承諾，讓當時身陷政府血腥鎮壓的伊朗民眾燃起一絲希望，但最後川普未做出任何舉動，讓部分伊朗人感到被背叛。

《時代雜誌》18日報導指，一名德黑蘭的藝術教師說：「他不只外表懦弱，內心也一樣懦弱。」另一名16日離境受訪的伊朗人則說：「在他（川普）說伊朗當局告訴他不會再有殺戮和處決之後，所有人都震驚了。」

在血腥鎮壓期間，川普曾對伊朗人表示「援助正在路上」。（圖／翻攝X)

他稱：「大家都非常憤怒，只是不斷說這個混蛋把我們當成砲灰。伊朗人覺得自己被耍了，被他欺騙、利用了。」

另一名40歲的德黑蘭商人直指：「川普比歐巴馬還糟。」他表示，在川普發文說「援助正在路上」後，曾打電話給親友分享這個「好消息」，「他搞砸了一切，等於從我們腳下把地毯抽走。」

這次川普對德黑蘭反覆的態度與說詞，似乎已讓伊朗人對他失去信心，且轉為失望與憤怒。

