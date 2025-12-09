川普：賣中國大陸晶片抽25%分潤 適用英特爾及AMD

美國總統川普發文表示，向中國大陸出售晶片，美國分潤25%的規定，除了輝達之外，也適用於英特爾及AMD。

美國總統川普批准輝達向中國銷售他們的的H200晶片當中，抽取25%的分潤。川普表示，包括英特爾及超微（AMD）的晶片，也適用相同規定。（葉柏毅報導）

有分析指出，川普同意輝達向中國大陸販賣H200晶片，象徵著輝達這家全球市值最高的公司，在對川普政府的遊說中，取得重大進展。一旦開展對中國大陸的業務，輝達可望在關鍵海外市場，取得數十億美元的營業額。

川普在社交媒體上宣布這項決定，川普也表示，他已經將決定告知中方，並且獲得積極回應。川普同時強調，相關晶片只會出售給「獲批准客戶」；而「賣高階晶片抽取25%分潤」的規定，也包括英特爾與超微半導體（AMD）在內的晶片製造商。

川普在發文中寫道，他將捍衛國家安全、創造美國就業，並且維持美國在人工智慧領域的領先地位。他同時指出，輝達更先進的晶片系列Blackwell和Rubin，仍然不准向中國大陸銷售。有知情人士透露，川普允許H200晶片賣給大陸，被視為他對輝達拓展中國大陸晶片業務的一種妥協。