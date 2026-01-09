川普「購島」金額曝光! 擬發格陵蘭居民每人10萬美元 只花60億美金就收買

格陵蘭。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 據《路透社》8 日報導，川普政府正在考慮向格陵蘭島居民發放現金，以促成其加入美國。

報導稱，4 名知情人士透露，美國官員已討論向格陵蘭居民發放一次性款項，作為說服其脫離丹麥並可能加入美國的措施之一。

兩名消息人士稱，儘管具體金額與支付方式尚未明確，但包括白宮幕僚在內的美國官員已討論過人均發放 1 萬至 10 萬美元的方案。

美軍C-130運輸機降落在格陵蘭美軍基地執行運補任務。 圖：翻攝U.S. Air National Guard

一名熟悉白宮內部討論的消息人士表示，關於一次性發放現金的內部討論並非新議題。不過，該消息人士指出，近幾天討論的力度有所加強，川普的幕僚們正在考慮更高金額的方案，每人 10 萬美元的現金選項（總額接近 60 億美元）已成為「一個切實可行的考慮方向」。

當被問及購買該島的相關討論，包括可能直接向格陵蘭島居民發放現金時，白宮方面希望《路透社》參考其新聞秘書萊維特以及總統國家安全事務助理的表態。

此前在記者會上，萊維特承認川普及其國家安全事務助理正在「研究潛在的收購方案」。

當地時間 4 日，川普宣稱，委內瑞拉可能不會是美國干預的最後一個國家，並稱 : 「我們絕對需要格陵蘭島」。

白宮發言人萊維特日前正式證實，占領格陵蘭已列入外交目標清單，且「利用美國軍隊始終是一種選項」。 圖：翻攝自萊維特的Ｘ

5 日，美國國務卿盧比歐在國會閉門簡報會上稱，美國政府近期就格陵蘭島問題發出威脅，目的是要從丹麥手中「購買」該島。

萊維特 6 日向記者證實，美國總統川普及其團隊正在討論「一系列選項」以得到格陵蘭島，其中包括「動用美國軍隊」。

當地時間 8 日，川普再次強調，美國「必須擁有」整個格陵蘭，而不僅僅是依據現有條約在當地行使軍事和防務權利。川普稱，所有權本身具有無法通過租賃或條約獲得的戰略價值。

