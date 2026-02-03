川普「逼印度斷俄油」改買委內瑞拉 旅美教授揭背後盤算
美國總統川普日前宣布，歷經數月雙邊談判後，美國與印度已正式達成貿易協議。川普表示，美方將把對印度商品的「對等關稅」自25%調降至18%，而印度則承諾，對美國商品的關稅與非關稅壁壘將降至「零」，並大幅增加對美國能源、科技、農產品、煤炭等商品的採購，總額可能超過5,000億美元。旅美教授翁履中3日就表示，這就是「美國利益優先」的極致版本：用關稅換別國政策轉向、換市場開放、換美國企業獲利，而且操作上沒有上限，更別以為會有道德限制。
川普以高度個人化語言形容印度總理莫迪是他「最親密的朋友之一」，強調此次協議是出於對莫迪的「友誼與尊重」，並宣稱美印關係將因此更加穩固。不過，這份協議中最受矚目、也最具地緣政治象徵意義的焦點，落在能源議題。
川普宣稱，印度已同意停止購買俄羅斯石油。外界進一步指出，在川普上月威脅，若印度不配合，將把既有50%關稅再度提高後，印度已決定開始自委內瑞拉進口石油，藉此取代部分俄羅斯原油。
川普日前受訪時直言，「協議的概念已經確定」，並指出，身為全球第三大石油進口國的印度，願意恢復與拉丁美洲的能源往來。印度過去因美國制裁，在去年停止自委內瑞拉進口原油，如今在關稅壓力下重啟採購，被視為以「調整供應來源」換取美國在關稅與市場待遇上的讓步。
翁履中3日在臉書上指出，這也凸顯一項常被忽略的事實：川普最初聲稱協議將阻止印度購買伊朗原油，但事實上，印度早在2019年便因美國制裁停止自伊朗進口。真正令美國不滿的，是俄烏戰爭爆發後，印度趁俄油遭制裁、價格出現折扣之際大量採購，甚至成為俄羅斯原油的重要買家之一。
川普過去多次警告印度停止購買俄油，並以懲罰性關稅作為施壓工具，上月更放話，若印度不降低採購量，關稅還將持續加碼。如今協議雖讓雙邊緊張降溫，但關鍵細節仍未完全攤開。印度官方僅發文致謝並確認18%關稅安排，對是否全面停止俄油採購，以及「對美關稅降至零」等川普主張，並未正面回應；白宮與印度外交部也尚未就部分內容給出完整說明。
值得注意的是，川普不僅將委內瑞拉視為「替代俄油」的工具，甚至暗示願意讓中國大陸參與其中。他公開表示「歡迎中國大陸」，並稱中國大陸可能在委內瑞拉石油上「做一筆大交易」，再度顯示其對制裁與能源的態度高度工具化，制裁是談判槓桿，能源則是地緣政治的交換籌碼。
翁履中分析，這起事件再次印證，川普的外交操作並不存在所謂的「極限」，只有「價碼」。關稅被他視為施壓手段，不配合就加碼、配合就降稅；能源則成為交易籌碼，要求各國調整政策方向，同時為美國企業與能源出口創造更大利益，且過程中幾乎不設道德邊界。
不過，他也指出，印度並未在這場談判中「全盤皆輸」。莫迪政府將關稅壓力轉化為對外談判的籌碼，並非僅靠改買部分委內瑞拉原油，而是搭配一整套戰略布局。由於川普的關稅政策同時對歐盟形成壓力，印度趁勢推動與歐盟談了20年仍難有突破的自由貿易協定（FTA），且在壓力下，歐盟確實加快談判腳步，協議輪廓逐漸成形。
在此情況下，美國反而開始擔憂，若以高關稅將印度逼離，美印貿易關係可能被歐洲取代，導致印度未來的產業鏈與市場重心轉向歐盟。川普團隊因此調整談判節奏，將關稅談至18%，搶在歐盟與印度完成協議前，先行穩住美印關係。
翁履中直言，印度這次之所以能談得不差，關鍵在於讓美國感受到「印度手中有牌」。只要具備替代方案、能讓美方擔心失去優勢，談判空間自然擴大；反之，若沒有選項、過度依賴，關稅就不再是談判工具，而會成為毫不留情的剝削手段。
至於歐盟，表面上雖迎來多年未見的FTA突破，但長期後果未必有利。歐盟在川普關稅壓力下被迫加速開放市場，卻可能在產業競爭與市場讓利上承擔更高的結構性成本，真正的得失，恐怕要多年後才能看清，甚至可能成為一張「長期虧損的帳單」。
翁履中總結，這正是川普時代的地緣經濟現實：不是選邊站，而是利益計算；不是價值外交，而是赤裸交易。看得懂的人，能把壓力化為籌碼；看不懂的人，則容易誤以為讓步是唯一的生存之道。
