川普「重建國際秩序」！汪浩指「歷史正在重演」：美國帶領盟友「打垮獨裁」

美國總統川普（Donald Trump）日前逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）、宣布退出66個國際組織，昨（10日）又公開表態，對伊朗的反政府示威浪潮「願意提供協助」，重整全球秩序意味濃厚。對此，英國牛津大學國際關係學博士汪浩今（11日）指出，川普政府的強硬作為，標誌美國不再幻想用舊規則約束不守規則者，「而是選擇以實力切斷獨裁政權彼此支撐的生態鏈，防止局部衝突失控為全球災難」。

汪浩今日於臉書以「打垮獨裁聯盟，重建國際秩序」為題發文表示，「當今世界正站在一個歷史轉折點」。他說，過去20年，由中國、俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、北韓等獨裁政權構成的「反美聯盟」，以反自由、反人權、反法治為共同語言，躲在「互不干涉內政」的遮羞布下，對內高壓統治、對外輸出混亂，逐步侵蝕戰後國際秩序。

「但歷史正在重演」，汪浩指出，正如二戰時期，納粹與軍國主義一度氣焰高漲，最終仍被擊潰，「今日的獨裁聯盟，看似結盟，實則各懷鬼胎、體制腐朽、經濟失血」。汪浩說，哈馬斯、真主黨遭重創，委內瑞拉政權崩潰，伊朗陷入全面動盪，俄羅斯深陷戰爭泥淖，「這不是偶然，而是制度性失敗的必然結果」。

汪浩表示，川普政府的強硬作為，標誌著美國不再幻想用舊規則約束不守規則者，「而是選擇以實力切斷獨裁政權彼此支撐的生態鏈，防止局部衝突失控為全球災難」。他直言，「這並非好戰，而是對更大戰爭的預防」。

汪浩點出，二戰結束後，美英主導建立聯合國體制，為自由世界奠定秩序基礎，但遭到獨裁聯盟的徹底破壞，「今天，美國再次挺身而出，帶領盟友打垮獨裁聯盟，重建以自由民主與主權責任為核心的新國際秩序」。汪浩表示，主權不是絕對的，統治者對內、對外都有責任和受到約束，「這不是選擇，而是歷史對美國的召喚」。

