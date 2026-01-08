川普「重提美國夢」出手打房 華爾街房產股血流成河

打壓房市！川普擬禁機構投資人購買獨棟住宅。（示意圖：MotionElements）

美國總統川普在自家社群平台Truth Social發文表示，將「立即採取行動」禁止大型機構投資人(法人)購買美國獨棟住宅。受此消息衝擊，相關住宅類股全面重挫。房地產投資巨頭黑石集團(Blackstone, BX.US)股價一度暴跌9.3%。阿波羅全球管理跌逾5%，住房租賃商Invitation Homes下跌6%。標普住宅建築指數一度下滑2.2%，18檔成分股中有15檔走低。

川普指出，長期以來，購屋及擁有房產被視為美國夢的巔峰，但通膨已讓許多美國人難以實現這個夢想。自2008年金融危機以來，許多住房遭法拍，黑石集團（Blackstone）等華爾街投資機構，買下數以千計的獨棟住宅，這些華爾街投資公司被指為高房價的罪魁禍首。川普決定出手打房，他強調「是人住在房子裡，而不是公司」。

業界人士認為，此舉若實施將對私募股權公司的業務產生實質衝擊。黑石目前營運美國規模最大的獨棟住宅出租業務之一，為公司帶來穩定收益。新冠疫情以來美國房價已經飆升近70%，勢必成為11月期中選舉對手攻擊的核心議題。